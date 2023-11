Schauspieler glänzen bei der Gutensteiner Theaterpremiere

Die Felsenpicker des Theater- und Fasnetsvereins sind ihrem hervorragenden Ruf gerecht geworden und präsentierten sich bei dem Lustspiel „Das große Geheimnis“ von Bernd Gombold in Bestform. Alle Akteure, gut aufgelegt, lebten auf ihre Art die ihnen zugeteilten Rollen und brachten unter der Regie von Heidi Rzepka einen echten Knüller auf die Bühne des vollbesetzten Bürgersaals. Die schauspielerischen Leistungen belohnte das Publikum immer wieder mit spontanen Lachsalven, und Szenenapplaus.

Für viel Vergnügen sorgten Dieter Fischer als Bauer Peter, Petra Käppeler-Fischer spielt seine Frau Elisabeth, Albin Feig verkörpert den Pfarrer, Pascal Castagna ist Türke Ali, Rebecca Rzepka als seine Freundin Sabine, Heidi Rzepka spielt Fatma, Mutter von Ali, Michael Rauch ist Josef, ein Fremder und Heike Würfels, als Frida, Peters Schwester. Auch ein aufwendiges Bühnenbild mit zahlreichen Details trug zum guten Gelingen der Premiere bei. In der guten Stube auf dem Schäferhof spielen alle drei Akte.

Ob und wie das große Geheimnis gelüftet werden kann, können die Zuschauer in den folgenden Aufführungen erfahren. Angela Ruhnau war ab und zu als Souffleuse gefordert, Ute Ruhnau war für die Maske, Siegfried Ruhnau und Philip Ruhnau für die Technik und Special Effects zuständig. Für die Frisuren stand Elisabeth Romann, die Gestaltung des Bühnenbilds lag in den Händen von Robert Bosch. Ganz begeistert von der Aufführung zeigte sich Margarethe Wissmann-Darwish aus Sigmaringen: „Eine sehr gelungene, sehr humorvolle, spritzige Vorstellung, tolles Bühnenbild, sehr gute schauspielerische Leistungen und humorvolle Wortspielereien. Ein sehr erheiternder und gelungener Abend, unbedingt zum Weitererzählen. Die Schauspieler sind in ihrer Komik authentisch.“ Großes Lob zollte auch Ortsvorsteher Günter Gregori den Felsenpickern: „Die spielen immer gut, die Akteure haben sich selbst übertroffen. Es ist ein super Stück. Vieles ist nicht so, wie es vordergründig aussieht. Es ist ein Vorteil, wenn man für andere Kulturen offen ist. Ein gelungener Abend.“