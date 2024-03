Schachfreunde Mengen Oberschwäbischer Pokalsieger 2024

Nach zuletzt 1997 gewannen die Schachfreunde Mengen den Wettbewerb des Oberschwäbischen Viererpokals 2024 mit drei eindrucksvollen Mannschaftssiegen. Neben dem Liga-Betrieb wird jährlich in kleinen Teams (4 gegen 4) gespielt. Die Schachfreunde schickten mit Sacha Strathmann, Frank Baur, Darko Blazevic und Volker Baur ihre Top-Besetzung ins Rennen. Am 16.2. fanden Vorrunde und Halbfinale in Lindau statt. Dort wurde zuerst Friedrichshafen mit 3:1 besiegt. Im Halbfinale schafften es die Mengener, das starke Biberach, den Favoriten des Wettbewerbs, mit 2½:1½ hinauszuwerfen.

Im Finale nun ging es am 10.3. gegen die Schachfreunde Wetzisreute in Schlier. Mengen ging als klarer Favorit in die Begegnung, doch hatten die Wetzisreuter zuvor die starken Teams aus Tettnang und Lindau ausgeschaltet. Die Mengener legten also höchste Konzentration an den Tag. Den ersten Schlag setzte Frank Baur an Brett 2 gegen Frank Oberndörfer. Da dieser die Eröffnung recht passiv behandelte, konnte der Mengener am Damenflügel eine Offensive starten. Nach Bauerngewinn und Abwicklung waren seine Freibauern nicht mehr aufzuhalten, weshalb Oberndörfer aufgab. Auch Sacha Strathmann bestrafte an Brett 1 die Passivität seines Gegners Benjamin Neher. Offensives Spiel gepaart mit taktischer Genauigkeit bescherte ihm schließlich den Durchbruch zum gegnerischen König, der ungeschützt ins Matt getrieben wurde. Mit den zwei Siegen an den vorderen Brettern hatten die Schachfreunde Mengen zu diesem Zeitpunkt den Wettkampf rechnerisch bereits gewonnen, da selbst bei einem Mannschaftsunentschieden die bessere „Berliner“ Wertung für Mengen entschieden hätte. An den zwei hinteren Brettern spielten die Mengener nun umso befreiter. Darko Blazevic und sein Gegner Bernd Hehle führten an Brett 3 von Beginn an eine unruhige Partie. Der Mengener konnte aus seinem anfänglichen Vorteil zwar kein Kapital schlagen, fand aber im Endspiel einen Weg für seinen aktiven König, der schließlich spielentscheidend wurde - 3:0! Schließlich war es an Volker Baur an Brett 4, die eh schon überragende Mannschaftsleistung noch zu vergolden. Durch von Beginn an offensives Spiel und aktive Figuren zwang er seine Kontrahentin Marina Heil zu Fehlern. Er gewann Material und die Partie - 4:0 für Mengen! Direkt im Anschluss wurden diese 100%-Leistung und der Titelgewinn mit dem Mannschaftsführer Helmut Baur gefeiert.