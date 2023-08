SAV Ortgruppe Leibertingen im Kleinwalsertal unterwegs

Zum Start in das dreitägige Wanderwochenende machte sich die Gruppe des Schwäbischen Albvereins Leibertingen bei Oberstaufen auf zum Hündlekopf. Dabei wurden rund zehn Kilometer und 400 Höhenmeter zurückgelegt.

Anspruchsvoller war die Tour am zweiten Wandertag auf das knapp 2000 Meter hohe Walmendinger Horn im Kleinwalsertal. In rund sechs Stunden bewältigten die Wanderfreunde die knapp 16 Kilometer mit 900 Höhenmetern Auf– und Abstieg.

Am Sonntag konnte die Wandergruppe zum Abschluss noch die beeindruckende Kraft des Wassers in der faszinierenden Felsenschlucht „Breitachklamm“ erleben.

Nach drei erlebnisreichen Wandertagen bei herrlichem Wanderwetter ging es anschließend mit bleibenden Eindrücken zurück in die Heimat.

Diese Dreitagesausfahrt war der vorläufige Höhepunkt des laufenden Wanderjahres, in dem schon eine Hegau–Runde, eine kurze Wanderung um die Zielfinger Seen, der Felsenmeersteig, eine eindrückliche Abendrunde in Mühlheim mit dem Nachtwächter, eine Wanderung bei Stein am Rhein mit Schifffahrt sowie erst vor kurzem eine Runde im Rahmen des 50–jährigen Landkreisjubiläums entlang der Grenzen des hohenzollerischen Ortsteils Thalheim stattfanden. Die jeweiligen Wanderführer hatten ansprechende Routen vorbereitet und die Teilnehmer konnten viele Informationen zu Land und Leuten auf der jeweiligen Tour mit nach Hause nehmen — allerdings erst, nachdem auch eine zünftige Einkehr den Tag abrundete.

Weiter gehtsam Sonntag, 27. August, auf dem Drei–Schluchten–Pfad in Döggingen–Bachheim. Alle Infos zu den bevorstehenden Aktionen unter www.leibertingen.albverein.eu/jahresprogramm