Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag von einem privaten Grundstück in der Steckeler Straße über zwei Dutzend Tauben gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Täter die teils beeinträchtigten Tiere, die dort auf private Initiative in einer Art Gnadenhof in einem Taubenverschlag gehalten werden, auf noch unbekannte Weise mit. Der Polizeiposten Meßkirch hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang, insbesondere zum Verbleib der Tiere, unter der Telefonnummer 07575/2838 entgegen. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar.