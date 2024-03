Feuerwehr löscht Brand in Garage

Zu einem Garagenbrand sind in der Nacht auf Dienstag gegen 0.45 Uhr die Feuerwehr und Polizei in den Talweg ausgerückt. Ein Passant hatte Rauch aus der freistehenden Garage bemerkt und die Bewohner alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer an einem Auto aus und breitete sich auf die gesamte Garage aus, teilt die Polizei mit. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten jedoch Schlimmeres verhindern und löschten die Flammen, die bereits im Begriff waren, auf die Gebäudefassade des danebenstehenden Hauses überzugreifen. Zur konkreten Brandursache gibt es aktuell noch keine Anhaltspunkte. Verletzt wurde niemand. Der insgesamt entstandene Sachschaden dürfte sechsstellig ausfallen.