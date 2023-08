Sängerbund Veringenstadt auf der Landesgartenschau

Als Mitglied des Chorverbandes Zollernalb–Sigmaringen beteiligte sich der Sängerbund Veringenstadt bei der Chorwoche auf der Landesgartenschau in Balingen. Am Montag, 24. Juli, reisten die Sänger gemeinsam, umweltfreundlich per Bahn, von Veringenstadt nach Balingen. Vom Bahnhof war das Gartenschaugelände schnell erreicht, so konnten die Sänger mit ihren Partnerinnen einen ersten Eindruck der vielseitigen Attraktionen auf dem Gartenschaugelände gewinnen. Leider war das Wetter den Sängern nicht gewogen, daher verweilten sie zuerst in gemütlicher Runde im Restaurant. Am Nachmittag hatte der Wettergott ein Einsehen und der Chor konnte unter Leitung von Dirigent Anton Roggenstein den aufmerksamen Besuchern eine Auswahl ihres umfangreichen Liederrepertoires zum Besten geben. Nach einem zweiten Auftritt trat die Reisegruppe eine entspannte Bahnrückreise an. Trotz Regenwetter verbrachten die Sänger ein gemütliches, gemeinsames Beisammensein in froher Runde.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.