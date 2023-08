Motorradkluft und gute Taten schließen sich nicht aus, davon sind Simone und Bernd Geißler überzeugt. Als Teil der Organisation Urban Bulldogs Against Kids Abuse, kurz Ubaka, helfen sie Kindern in Not, trotz oder oft auch gerade mit Motorrad. Die beiden Rulfinger haben vor einigen Jahren ein sogenanntes Chapter, also eine Untergruppe, im Raum Alb–Bodensee gegründet. Sieben Mitglieder gehören dazu.

Gegründet hat sich Ubaka vor zwölf Jahren in Frankreich. Wie die Organisation mitteilt, gibt es seitdem Untergruppen in etlichen Ländern weltweit, darunter Mexiko, England, Schweden und eben Deutschland. Das Chapter Alb–Bodensee ist das südlichste und eines von derzeit fünf im Bundesgebiet. Entsprechend groß ist auch das Einzugsgebiet der Kinder, aber auch der Mitglieder. Eines kommt laut Angel aus der Nähe Göppingens, eines aus der Schweiz.

Roadnames als Schutz vor Tätern

Angel ist der sogenannte Roadname von Simone Geißler, ihr Mann wird Teddy genannt — und zwar wegen des Selbstschutzes. Wenn sie vor Gericht aussagen müssen oder Kinder begleiten, könnte der Klarnamen Täter einfacher zu ihnen führen. Das wollen sie nicht.

Was sie alle vereint: Sie wollen Kindern helfen, wieder stark zu werden, nachdem ihnen Schreckliches widerfahren ist oder obwohl sie in einer prekären Situation leben. Ging es laut Teddy zu Beginn der Organisation hauptsächlich um Missbrauchsfälle, kümmert sich Ubaka Alb–Bodensee inzwischen auch um von Mobbing oder Armut bedrohte Kinder, denn der Bedarf sei hier ein anderer als in Frankreich.

Individuelle Hilfe

Doch warum Ubaka? „Wir haben uns vorher in einem anderen Verein engagiert, aber das war nicht so harmonisch“, erzählt Angel. Also suchten sie und ihr Mann nach einer Organisation, die Engagement und Motorradfahren vereint. Darüber hinaus wollten sie flexibel agieren, also nicht einfach bloß Spenden sammeln. Sie stießen auf die Urban Bulldogs Against Kids Abuse.

Zwei Paten begleiten über einen längeren Zeitraum das betroffene Kind, nachdem die Eltern das Chapter um Hilfe gebeten haben. Meistens, so Angel, gehe es um das Stärken von Selbstbewusstsein. Sie haben beispielsweise bereits ein Kind begleitet, das gemobbt wurde, aber auch eines, das nach einem Missbrauchsvorfall wieder stabilisiert werden musste.

So hilft die Organisation

Die Paten holen die Kinder laut Teddy von der Schule ab, gehen mit ihnen in den Hochseilgarten, um Ängste zu überwinden oder telefonieren mit ihnen, wenn sie Hilfe brauchen. Was sie nicht tun: Gewalt anwenden. „Wir hatten schon Eltern, die wollten, dass wir jemandem eins auf die Nase geben. Aber das machen wir natürlich nicht“, sagt die 44–Jährige.

Der Ruf der Rocker nutze vielmehr als Schutzschild für die Kinder, Klischees bestätigen wollen sie nicht — im Gegenteil. „Viele verbinden die Kutten mit etwas Bösem, aber alle Motorradfahrer, mit denen wir Kontakt hatten, würden jedem Kind in Not helfen“, betont Teddy.

Ein weiterer Vorteil der Kombination aus Hilfe und Motorrad ist laut Teddy: „Viele Kinder stehen auf Motorräder.“ Gemeinsame Ausfahrten gehören also auch dazu, sofern das Kind an die Rasten kommt, um die Füße abzustellen.

Finanzierung über Spenden und Mitgliedsbeiträge

Das Angebot der Organisation ist kostenlos und an Minderjährige gerichtet. Damit das auf sicheren Füßen steht, muss jedes Mitglied ein Führungszeugnis vorlegen. Die Finanzierung laufe vorwiegend über Spenden, derzeit aber auch über Mitgliedsbeiträge.

„Den Sprit und das Motorrad zahlen wir aus eigener Kasse“, sagt Teddy. In letzter Konsequenz machen sie genau das aber gerne, denn das Motto von Ubaka steht für die Organisation ganz weit oben: Wir schenken Kindern ein Lächeln.

