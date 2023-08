Tabler–Familie spendet für Trampolin–Projekt

Die Tabler–Familie hat kürzlich eine Spende in Höhe von über 10.000 Euro für verschiedene gemeinnützige Projekte getätigt, darunter das Rollstuhl–Trampolin für behinderte Kinder auf dem Schulbauernhof in Rulfingen. Diese Spende ermöglichte die Installation eines Trampolins, das Kindern mit besonderen Bedürfnissen eine Möglichkeit bietet, Freude und Bewegung zu erleben.

Das Trampolinprojekt wurde von den engagierten Mitgliedern des Ladies' Circle, Round Table, Agora Tangent Club und Old Table unterstützt. Einige Mitglieder von Old Table beteiligten sich tatkräftig an der Installation des Rollstuhl–Trampolins, um sicherzustellen, dass die Kinder schnellstmöglich von der großzügigen Spende profitieren konnten. Frau Göhring und Bürgermeister Stefan Bubeck — selbst Mitglied bei Old Table — freuten sich sichtlich über die gelungene Aktion.

Das Trampolin bietet eine sichere Umgebung, in der Kinder mit besonderen Bedürfnissen ihre motorischen Fähigkeiten verbessern, Selbstvertrauen aufbauen und vor allem viel Spaß haben können. Die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen und zu springen, trägt zur Förderung von sozialen Fähigkeiten und zur Schaffung einer inklusiven Umgebung bei, in der jedes Kind willkommen ist.