Stimme von Subway To Sally gastiert in Rulfingen

Mitte Oktober veröffentlichten Eric Fish & Friends ihr siebtes Album „Untiefen“. Am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, werden sie es in der Alten Kirche in Mengen-Rulfingen bei ihrem einzigen Auftritt im Südwesten Deutschlands live präsentieren.

Eric Fish ist seit mehr als 30 Jahren Sänger der Band Subway To Sally. Eine der ersten deutschen Rockformationen, die mit der Melange aus Folk, Metal und Mittelalter nicht nur auf der Liveszene, sondern auch in den Albumcharts große Erfolge feierte. Mit Subway To Sally nahm er bisher 14 Alben und zwei DVDs auf, absolvierte Tourneen in zwölf verschiedenen Ländern und gewann unter anderem den Bundes-Vision-Songcontest. Subway To Sally genießen in der Mittelalter- und Gothic-Rock-Szene inzwischen echten Legendenstatus.

Seit 2001 geht Eric Fish jedoch auch eigene Wege. Die Grundlage dieser Solo-Laufbahn ist seine Verbundenheit mit der Folk- und Liedermachermusik, die durch ansprechende deutsche Texte überzeugen soll. Mit wechselnden Besetzungen seiner eigenen Solo-Band veröffentlichte der Potsdamer bisher sechs Studioalben sowie eine Live-DVD. Die Texte seines neuen Albums „Untiefen“ sind persönlich, intim und tiefgründig. Sie spiegeln die Tendenzen unserer Gesellschaft wider und zeigen die Konsequenzen von kulturfreien Zeiten auf. Doch die Band hat auch eine positive Aufbruchsstimmung in den Songs verarbeitet.

Beim Konzert in der Alten Kirche Rulfingen kann man sich von der Spielfreude der Musiker überzeugen und wird ganz sicher die eine oder andere Textzeile mit in seinen Traum nehmen.

