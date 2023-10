Aus einer personellen Krise zum Jahreswechsel ist der Arbeitskreis Alte Kirche Rulfingen gestärkt hervorgegangen. Unter dem Vorsitz von Claudia Kerle und Andreas Mehnert und mit Verstärkung im Bookingbereich blickt das Team nun optimistisch auf die bevorstehende Veranstaltungssaison.

„Wir haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, mit dem wir ganz verschiedene Zielgruppen ansprechen wollen“, sagt Claudia Kerle. Der Auftakt, ein Rockkonzert mit den Rebel Guns, sei bereits erfolgreich verlaufen.

Das war die Ausgangslage

Mit dem Rückzug von Martina Eisele als Vorsitzende des Arbeitskreises sei im vergangenen Jahr zunächst eine große Lücke entstanden. „Erst hat sich niemand bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen“, sagt Claudia Kerle. Der Verein habe zwar recht viele Mitglieder, aber nur wenige Aktive, die sich ehrenamtlich engagieren und die Veranstaltungen stemmen.

Ich wusste gar nicht genau, was alles auf mich zukommt. Andreas Mehnert

Ohne Menschen, die Verantwortung übernehmen, hätte sich der Verein auflösen müssen. „Das wollte ich auf keinen Fall, weil ich es so toll finde, dass die Alte Kirche nicht einfach leer steht, sondern immer wieder mit tollen Veranstaltungen mit Leben gefüllt wird“, sagt Kerle. Deshalb habe sie sich am Ende doch bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen.

Wer noch zum Führungsteam gehört

Aus demselben Grund ist Andreas Mehnert überhaupt erst Mitglied und dann sofort zweiter Vorsitzender des Arbeitskreises geworden. „Die anderen haben mich angesprochen und für mich war klar: Das muss ich machen, sonst gibt es kein neues Programm mehr“, sagt er. „Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und wusste gar nicht genau, was alles auf mich zukommt.“

Karin Ruther bringt sich als Kassiererin ein, Jutta Waldraff als Schriftführerin. Beate Gastel, Holger Stark, Peter Brandenburger und Manfred Moll sind als Beisitzer im Vorstand.

Was sich geändert hat

Um den Vorstand zu entlasten, kümmern sich Johannes Schneiderhan und Miche Hepp verstärkt um das Booking. Beide sind gut vernetzt und bringen neue Ideen mit ein. Schneiderhan hat das Sanfte Töne Festival in Rulfingen etabliert und ist auch hauptberuflich im Veranstaltungsbereich unterwegs.

Miche Hepp war schon bei der Gründung des Arbeitskreises der Alten Kirche dabei, sein Herz schlägt für die regionale Musikszene, deren Fans er über www.hinterland-rocks.de mit Infos versorgt.

Wie schlägt sich das im Programm nieder?

„Wir wollen dem Konzept des Arbeitskreises treu bleiben“, sagt Miche Hepp. Regionale Künstler sollen in der Alten Kirche Auftrittsmöglichkeiten erhalten, aber mit bekannteren Acts auch Publikum aus einem weiteren Umkreis angelockt werden.

„Es ist zum Beispiel toll, dass wir diesmal Konzerte von Künstlern anbieten können, die von der Mengener Agentur Extratours vertreten werden“, sagt er.

So wird die Norwegerin Maria Solheim beim Sanfte Töne Festival dabei sein, die Ska-Band Moskovskaya im Januar auftreten und der Eric Fish, Frontmann der Band Subway to Sally, wird sein neues Album „Untiefen“ vorstellen.

Was das Team noch vorhat

Die Homepage wird gerade neu aufgelegt, sie soll übersichtlicher werden und mit einem Tool zur Onlinebestellung von Karten versehen werden.

„Wir wollen auch wieder einen guten Flyer oder ein Programmheftchen erstellen, das alle Interessierten mit heim nehmen oder in der Handtasche herumtragen können“, so Claudia Kerle. Im Blick habe das Team auch Veranstaltungen für Kinder.

Das sind die Herausforderungen

Ein Traum wäre auch eine eigene Technikausstattung. „Je nachdem, was die Künstler für Equipment brauchen, müssen wir die technischen Anlagen samt Bedienpersonal mieten“, sagt die Vorsitzende. „Das kostet manchmal so viel, dass wir mit den Eintrittsgeldern gerade so die Ausgaben decken können.“ Auch Energiekosten und Künstlergagen steigen.

„Den Betrieb nur mit ehrenamtlichen Engagement aufrechtzuerhalten ist nicht so einfach“, findet Hepp. Deshalb wolle man sich noch gezielter nach Sponsoren und Fördermitteln umsehen.

Dankenswerterweise würde die Stadt Mengen als Eigentümerin der Alten Kirche 75 Prozent der Betriebskosten übernehmen.

Ein städtisches Budget für Veranstaltungen in der Alten Kirche gäbe es aber nicht. „Denkbar wäre auch, dass wir uns stärker mit anderen Kulturvereinen und Veranstaltern im Landkreis vernetzen.“

Weitere Informationen zum Programm in der Alten Kirche und das Beitrittsformular für künftige Mitglieder gibt es unter www.alte-kirche.info.