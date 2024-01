Ska in der alten Kirche Rulfingen

Moskovskaya kommen am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr in die alte Kirche nach Rulfingen. Seit über 20 Jahren haben sich die acht Musiker dem Ska verschrieben. Moskovskaya (Foto: Veranstalter) präsentieren ihren Ska schnell, melodiös und ehrlich. Abtanzen ist angesagt, wo immer der temporeiche Off-Beat von Moskovskaya Bewegung provoziert, ob in Klubs oder bei großen Open Airs, ob quer durch Deutschland oder im europäischen Ausland. Bei unzähligen Auftritten, auch als Support von Bob Geldof, Manfred Mann, The Specials und anderen haben sich Moskovskaya mit markanten Bläserriffs und eingängigen Texten an der Spitze der deutschen Ska-Szene etabliert, wie es seitens des Veranstalters heißt. Mehr über Moskovskaya auf www.die-band-moskovSKAya.de.