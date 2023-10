Rockkonzert in der Alten Kirche

Der Kulturverein Alte Kirche in Rulfingen lädt am Samstag, 7. Oktober, zu einem Konzert der Rockband „Rebel Guns“. Das Konzert in der Alten Kirche startet um 20 Uhr, Tickets kosten an der Abendkasse regulär 13 Euro und ermäßigt elf Euro. Bei dem Konzert gibt es nur Stehplätze.

Die fünf Männer von „Rebel Guns“ aus der Region Biberach bringen den rockig-bluesigen Vibe des Southern Rocks nach Süddeutschland und sprengen dabei genretypische Grenzen. Sie verschmelzen Elemente des Südstaatenrocks mit denen des Hard Rocks und kreieren eingängige Songs mit einem unverwechselbaren Sound.

Ihr treibender Klang lehnt sich an Strukturen altbekannter Southern Bands wie Molly Hatchet ‐ zum Teil Doc Holliday, Lynyrd Skynyrd oder Blackfoot ‐ an, oft kombiniert mit britischen Orgelklägen der Marken Deep Purple sowie The Who oder wie bei „Six Bullets to a Halleluja“ in Richtung The Doors. Die whiskeygetränkte Stimme des Frontmanns Sotchy eröffnet dabei ein angenehm breites, atmosphärisches Klangspektrum, das sowohl durch raue als auch warme Klangfarben abwechslungsreich und doch prägnant ist.

Seit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP „Long live Rock 'n' Roll“ 2016, für deren Produktion sich Hans-Martin Buff ‐ ehemals Toningenieur von Prince und den Scorpions ‐ verantwortlich zeigt, sowie ihres Albums „Steam & Steel“ 2018, touren die Musiker durch Süddeutschland, ständig auf der Suche nach einzigartigen Gelegenheiten, um den Rock 'n' Roll zu zelebrieren. So durfte Rebel Guns unter anderem im Vorprogramm der bekannten deutschen Hard Rock Band Bonfire und der aus Los Angeles stammenden Hard Rock Band Little Caesar auftreten, sowie sich 2017 und 2022 als Headliner im Kreuz Obermarchtal beweisen. Des Weiteren veröffentlichten sie jüngst ihre Live DVD „Welcome to the Show“, um ihr Liveprogramm auch ins Wohnzimmer zu liefern.