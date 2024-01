Ortsvorsteher führt Gespräche für Verbrauchermarkt

Ortsvorsteher Manfred Moll hat zum Rulfinger Neujahrsempfang in den Saal im Haus der Vereine eingeladen. Mit 1186 Einwohnern sei Rulfingen der drittgrößte Stadtteil nach der Kernstadt und Ennetach. Nach den Handwerkerferien werde man endlich mit der Sanierung des Kindergartens sowie dem Anbaus eines Versammlungsraums beginnen können. Das Projekt ist die größte Investition der Dorfgeschichte mit einem Gesamtvolumen von rund 4,1 Millionen Euro. Eine weitere wegweisende Maßnahme seien die Gespräche mit dem Regierungspräsidium wegen der Umwidmung der Entlastungsstraße zur B311 und die B 311 zur Ortsstraße. „Erst danach können wir uns in Rulfingen mit der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt beschäftigen“, sagte Moll.

Bau eines Verbrauchermarkts

Die Umsetzung des Radwegs nach Zielfingen soll laut Moll bis im Sommer dieses Jahres in Angriff genommen werden. Mehr als zehn Jahre habe es gedauert, bis die Baumaßnahme begonnen werden könnten. Ein weiteres Thema das den Ort bewege, sei der Bau eines Verbrauchermarktes. Hierzu laufen die Gespräche mit einem aus der näheren Umgebung kommenden Bauträger. Vonseiten der Verwaltung habe Bürgermeister Stefan Bubeck ihm die Kompetenz zum Dialog übertragen, so Moll.

Raumangebot für Landjugend

Ein weiterer positiver Meilenstein in Rulfingen sei das Thema Menschenräume „Oifach zamma komma“. Die regelmäßig veranstalteten Zusammentreffen werden von der Bevölkerung gut angenommen. Für das Frühjahr plane man neben dem Rathaus die Anbringung eines Bücherschrankes. In Sachen örtlicher Vereine lobte Ortsvorsteher Moll auch den jüngsten Verein im Ort, die Landjugend mit mit ihrem lebendigen Vereinsleben. „Macht weiter so, und ihr werdet zur gegebenen Zeit eine eigene Heimstätte im Untergeschoss des Kindergartens finden“, stellt Moll der Landjugend in Aussicht. Die Musikkapelle Rulfingen will in diesem Jahr wieder an die Osterkonzert-Tradition anknüpfen und dabei auch die neuen Uniformen vorstellen.

Bauplatzpreise müssen noch kalkuliert werden

Im März sei Pfarrer Simon Dreher als neuer Seelsorger begrüßt worden. Moll hofft, dass er der Gemeinde auch nach der Umstruktierung der Pfarreien bis 2026 erhalten bleibt. Im Baugebiet Hinterdorf sind die Erschließungsmaßnahmen bis zum Frühjahr abgeschlossen. „Sobald die Bauplatzpreise kalkuliert sind kann’s los gehen“, ist sich Moll sicher. Auch die lädierten Ortsstraßen moderierte Moll, sollen saniert werden. Die Planung für den Straßenbelag und Wasserleitung in der Gländ- und Kirchstraße werden dieses Jahr abgeschlossen.

Appell an die Zuversicht

Bürgermeister Stefan Bubeck appellierte an die Zuversicht der Menschen. „Wir haben schon viele Missstände und Krisen mit Fleiß und Zusammenhalt gemeistert“, sagte er und warb dafür, sich als Kandidat für die Gemeinderatswahl aufstellen zu lassen. Die Menschenräume-Projektberaterin Johanna Benz-Spies auf den Besuchsdienst ein, der von Monika Wölfle und ihrem Team initiiert worden ist. „Mit über 30 aktiven Unterstützern in Rulfingen haben wir ein breitgefächertes Repertoire an Menschen die sich ehrenamtlich um ein lebendiges Dorfleben kümmern“, sagte sie.

Pläne für die Straßensanierung

Vonseiten der Vereine überbrachte Reinhold Walz die Grüße und dankte der Ortsverwaltung für ihre konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Als Polizeipostenleiter hob Hans-Jürgen Kretzer das in Rulfingen gefestigte soziale Gefüge hervor. Tobias Bohner, stellvertretender Ortsvorsteher bedankte sich bei allen und erkundigte sich nach dem aktuellen Stand der Planungen und Sanierung der B 311 zwischen Rulfingen und Mengen. Bürgermeister Stefan Bubeck und Ortsvorsteher Manfred Moll berichteten vom Stand des Grunderwerbs und der Zuversicht, dass die Straße im Jahr 2025 saniert wird.