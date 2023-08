Neue Regeln

Oldtimertreffen: Nur noch eine Art von Fahrzeugen ist erwünscht

Rulfingen / Lesedauer: 3 min

Das Oldtimertreffen zur Rathaushockete in Rulfingen soll sich auf landwirtschaftliche Fahrzeuge und Traktoren beschränken. (Foto: privat )

Die Rulfinger Vereinsgemeinschaft veranstaltet am 3. September die Rathaushockete. Die Organisatoren wollen „back to the roots“. Was sich für die Besucher ändert.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 17:00 Von: Schwäbische.de