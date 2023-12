Das Schlachtplatten-Essen, zu dem die Familien Lorenz und Briesemeister aus Rulfingen, im November eingeladen haben, ist ein voller Erfolg gewesen. Bereits um 13 Uhr waren alle 400 Portionen verspeist, das mit 40 Kuchen bestückte Büfett am Nachmittag schnell leer gefegt. Insgesamt konnten so viele Spenden eingenommen werden, dass am Ende als Reinerlös die stolze Summe von 6300 Euro steht.

Wer die Spenden erhält

Wie im Vorfeld von den Organisatoren versprochen, geht die Hälfte an die Kinderklinik in Tübingen zur Unterstützung von Familien mit krebskranken Kindern. Über die andere Hälfte darf sich die Klasse von Leon Briesemeister freuen. Die Zehnklässler der Realschule Mengen haben bei der Veranstaltung bedient, um sich einen Zuschuss für ihre Klassenfahrt zu verdienen.

Kein Platz mehr frei

„Es war der Wahnsinn“, erzählt Heike Briesemeister. „Um 10.30 Uhr standen die ersten Gäste vor der Tür des Wendelinussaals, um 12 Uhr gab es keine freien Plätze mehr und um 13 Uhr waren wir mit der Schlachtplatte ausverkauft.“ Heike Briesemeister ist die Mutter von Leon, dessen Genesung von einer Krebserkrankung vor zehn Jahren der Auslöser für die erste Spenden-Aktion in Form eines Schlachtplatten-Essens war. Die Familie hatte während Leons Therapie und mehrerer Klinikaufenthalte in Tübingen so viel Unterstützung erfahren und Spenden erhalten, dass sie nach seiner Heilung etwas zurückgeben wollte.

Unser Küchenteam ist zwar super eingespielt, aber bei dem großen Andrang ging es eine Weile schon drunter und drüber. Heike Briesemeister

Dass ausgerechnet ein Schlachtplatten-Essen organisiert wurde, geht auf Leons Großvater Roman Lorenz zurück, der gelernter Metzger ist. Am 11. November kam also ein rund 50-köpfiges Helferteam zusammen, um die Veranstaltung zu stemmen. „Unser Küchenteam ist zwar super eingespielt, aber bei dem großen Andrang ging es eine Weile schon drunter und drüber“, sagt Briesemeister.

Besonderes Lob für die Zehntklässler

Ein besonderes Lob spricht sie den Schülerinnen und Schülern aus. „Die haben so etwas ja noch nie gemacht und wirklich hervorragend mitgearbeitet“, sagt sie. „Am Ende haben viele Besucher uns die Rückmeldung gegeben, dass Leon stolz auf seine Klasse sein kann.“ Dankenswerter Weise hätten aber auch ein paar professionelle Bedienungen mit Dorffest-Erfahrung aus dem Ort mit angepackt und den Überblick behalten.

Viele fremde Gesichter

Woher die ganzen Gäste und damit Unterstützer der Spendenaktion alle kamen, kann Heike Briesemeister nicht genau sagen. „Da waren so viele Fremde, die wir gar nicht gekannt haben“, sagt sie. „Die hatten von der Aktion gehört und wollten unbedingt dabei sein.“ Manche hätten auch zuerst in der Alten Kirche nach der Schlachtplatte gesucht und seien dann auf Umwegen in den Wendelinussaal gekommen.

Wem noch Dank gebührt

Neben den Besuchern möchte ihre Familie aber auch den Einzelpersonen und Unternehmen danken, die die Veranstaltung unterstützt haben: der Metzgerei Frick, dem Schlachthof Emil Fäber, der Bäckerei Neher, Holger Gutknecht, Peter Ummenhofer, der Pfarrgemeinde, der Stadt Mengen und den vielen Kuchenspendern. „Auch das Duo Atlantis hat den ganzen Tag umsonst gespielt“, so Briesemeister.

Die Spende für das Elternhaus der Tübinger Kinderklinik hat die Familie persönlich vorbeigebracht und wurde dort mit viel Dankbarkeit begrüßt.