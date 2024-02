Tobias Conzelmann bringt poetische Texte mit Tiefgang mit

Wer Tobias Conzelmann solo oder mit seiner Band live erlebt, spürt sofort, dass dieser Musiker auf der Bühne zu Hause ist. Am Samstag, 17. Februar, spielt er um 20 Uhr in der Alten Kirche in Rulfingen. Und die Veranstalter versprechen Großes: Ob in der Interaktion mit seinem Publikum oder beim tiefen musikalischen Eintauchen in seine Songs, Tobias findet immer den direkten Draht zu seinen Zuhörern und schafft es mit seiner perfekten Mischung aus treffenden Ansagen, Charme, Message und Statement, den für seine Musik passenden Rahmen zu schaffen, heißt es in der Ankündigung.

Tobias machte seine ersten musikalischen Schritte im Alter von sechs Jahren. Das Schlagzeug war das erste und einzige Instrument, das er seiner Aussage nach je „richtig“ gelernt hat. Im Laufe seiner Kindheit und Jugend kamen Gitarre, Piano, Gesang und weitere Instrumente autodidaktisch hinzu. Seit seiner Kindheit spielte er in verschiedenen Orchestern und war als Drummer, Sänger und/oder Gitarrist Teil diverser Bands und Projekten in den unterschiedlichsten Genres, was seine musikalische Vielschichtigkeit heute noch unterstreicht. Die Coverversionen und seine eigenen Songs, die er bei Konzerten mit seiner Band regelrecht zelebriert, sind geprägt von deutschsprachigen, poetischen Texten mit immensem Tiefgang. Die meist autobiografischen Lieder erzählen Geschichten, die das Leben schreibt. Gefühlvoll, sarkastisch, fröhlich, charmant, mit Mut, Leid, Witz, Frust, Freude, analytisch, beobachtend, interpretativ… und all das immer unterhaltsam fesselnd.

Mit Alex Neher (Schlagzeug), Michael Sisto (Bass, Gesang), Andreas Hollerbach (Piano, Orgel) und weiteren wechselnden befreundeten Gastmusikern hat sich eine Formation aus erfahrenen Berufsmusikern gebildet, die mit ihrer bloßen Spielfreude und ihrer gemeinsamen Begeisterung für gute, handgemachte Livemusik einzigartige Konzerterlebnisse bietet. Diese Band hat Spaß - und sie macht Spaß!