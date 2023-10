Bereits zum achten Mal empfängt das Sanfte Töne Festival am Samstag, 21. Oktober, seine Gäste zu einem unvergleichlichen Konzertabend im einmaligen Ambiente der Alten Kirche Rulfingen. Veranstalter ist die JS Veranstaltungsservice in Kooperation mit dem Arbeitskreis Alte Kirche. Einlass in die Kirche ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Vier Acts konnten für den Abend gewonnen werden.

Maria Solheim hat bereits sieben Alben veröffentlicht

„Maria Solheims Songs gehen direkt ins Herz, die Seele und die Ohren“, heißt es in der Ankündigung. Die Norwegerin schaffte ihren Durchbruch als junge Singer/Songwriterin im Jahr 2001 mit ihrem Debut-Album „Barefoot“. Damals war sie 19 Jahre alt. Seitdem reist sie mit ihrer zerbrechlichen und herzlichen Musik durch die Welt. Maria schreibt und singt ehrliche Lieder. Über Kummer und Freude. Zweifel und Glaube. Angst und Sicherheit. Im Jahr 2020 gewann sie den norwegischen Grammy und veröffentlichte 2021 ihr von den Kritikern hochgelobtes siebtes Album „The Bird Has Flown“. Maria Solheim tritt im Duo auf und spielt beim Sanfte Töne Festival ihr einziges öffentliches Konzert in Deutschland auf dieser Tour. Weitere Infos: www.mariasolheim.no

Tiemo Hauer arbeitet gerade an seinem sechsten Album. (Foto: Julius Johannes Rexer )

Tiemo Hauer: 15 Jahre Bühnenerfahrung

Der Stuttgarter Musiker und Produzent Tiemo Hauer ist nun seit 15 Jahren auf den Bühnen dieses Landes anzutreffen. Sowohl die 2021 erschienene EP „Sie kommen immer wieder raus“ als auch davor das Album „Gespräche über die Vor- und Nachteile des Atmens“ sind bezeichnend für das, mit eindringlicher Erzählstimme vorgetragene, autobiografische und intime Songwriting des 33-jährigen „Indie-Pop Chansonniers“, wie die Stuttgarter Zeitung Hauer kürzlich betitelte. Unter dem Namen ttusk erschien im Herbst 2022 (fast schon heimlich) seine erste Instrumental-EP, die allein von minimalistischen Klavierkompositionen getragen wird. Aktuell arbeitet Hauer auch an seinem sechsten Studio-Album unter eigenem Namen. Weitere Infos: www.tiemohauer.de

Ein Jahr in den USA prägen die ersten Songs von Listentojules. (Foto: Celine Chiara Burghardt )

Listentojules spielt Lieder über das Leben und die Natur

Ein Jahr USA prägte die ersten Songs von Jules aka „listentojules“ wegweisend und zeichnete den Start ihrer musikalischen Reise. Heute tourt die mehrfache Preisträgerin und Stipendiatin international und schreibt Lieder über das Leben und die Natur. Diese tauchen tiefer in eine Welt zeitgemäßer Grooves und faszinierender Soundwände, getragen von unverkennbaren Gitarrenpickings und ihrer warmen, einzigartigen Stimme. Ob Soloshow mit schwarzgold-funkelnder E-Gitarre aus den 60er Jahren oder Festivalbühne mit großer Band, listentojules umhüllt ihr Publikum, das sich in dieser Welt treiben lassen kann. Im Juni 2023 erschien ihr neues Album „Kaleidoscope“. Weitere Infos: www.listentojules.com

Der 16-jährige Sänger Benji kommt aus Biberach (Foto: privat )

Benji schrieb mit acht Jahren seine ersten Songs

Benji: Benji ist ein 16-jähriger Singer/Songwriter aus Biberach. Mit acht Jahren fing er an, seine ersten Songs zu schreiben, über einfache Dinge, die ihn damals beschäftigten. Mittlerweile liebt er es, Popballaden mit Elementen aus RnB und Soul zu schreiben und zu produzieren. Dazu begleitet er sich selbst mit Gitarre und Klavier, oder spielt auch mit kompletter Band. Weitere Infos: www.instagram.com/benji_mus1c

Karten für den Festivalabend kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Die Tickets können online unter www.sanftetoene.de bestellt werden und sind an folgenden Vorverkaufsstellen zu haben: Bäckerei Neher Rulfingen, Stadtbücherei Mengen und Buchhandlung Rabe in Sigmaringen.