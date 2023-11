Leon hat den Krebs besiegt und gilt heute als geheilt. Als es vor zehn Jahren nach der Chemotherapie bergauf ging, haben seine Eltern und Großeltern aus Dankbarkeit eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Es haben damals so viele Menschen Anteil an Leons Schicksal genommen und uns finanziell unterstützt“, erzählt seine Mutter Heike Briesemeister. „Das wollten wir dann für andere tun und auf diese Weise etwas zurückgeben.“

So entstand das Schlachtplatten-Essen im Wendelinussaal in Rulfingen, das seit 2013 mehrfach stattgefunden und jeweils mehrere Tausend Euro eingespielt hat. Jetzt ist es am Samstag, 11. November, wieder so weit.

Finanzielle und gedankliche Unterstützung

Im Kindergartenalter erkrankte Leon an Krebs und musste mehrfach zu Therapien in die Kinderklinik nach Tübingen, die über ein großes Behandlungszentrum für krebskranke Kinder verfügt. Wollen Familienangehörige vor Ort sein, mieten sie sich in sogenannten Familienhäusern ein.

Zu wissen, dass andere an einen denken, hat uns wichtigen Rückhalt in unserer verzweifelten Situation gegeben. Heike Briesemeister

Oft geben Elternteile für diese Zeit ihren Beruf auf, die finanzielle Belastung ist hoch. „Uns hat in dieser Zeit vor allem Holger Hofstetter geholfen, der in Hitzkofen regelmäßig Bücherbasare zugunsten von Familien mit erkrankten Kindern veranstaltet hat“, sagt Heike Briesemeister.

Auch ein Chor habe ein Benefizkonzert gegeben. „Zu wissen, dass andere an einen denken, hat uns wichtigen Rückhalt in unserer verzweifelten Situation gegeben.“

Familie und Freunde helfen mit

Deshalb hätte sich die Familie geschworen, selbst etwas für andere Betroffene zu organisieren, wenn Leon wieder gesund wird. 2013 hat sie das Versprechen zum ersten Mal eingelöst. Weil Leons Großvater Roman Lorenz gelernter Metzger ist, wurde ein Schlachtplatten-Essen ins Leben gerufen.

Die Abschlussfahrt steht an und die Klassenkasse ist durch die Zeit der Corona-Pandemie nicht so voll wie bei früheren Jahrgängen. Heike Briesemeister

Familienmitglieder und Freunde packten mit an, die Kirchengemeinde stellte den Wendelinussaal kostenlos zur Verfügung und das Duo Atlantis trat zur Unterhaltung ohne Gage auf. Die Spenden der Gäste an diesem Tag wurden an Holger Hofstetter und die Tübinger Klinik weitergegeben.

Viele Spenden kommen zusammen

„Die Veranstaltung war so erfolgreich, dass wir sie einige Male wiederholt haben“, sagt Briesemeister. Oft seien die Spenden direkt für Familien mit krebserkrankten Kinder in Nachbarkommunen bestimmt gewesen. Von diesen Kindern hätten einige den Kampf gegen den Krebs verloren und seien gestorben.

Klassenkasse ist leer

Leon besucht mittlerweile die zehnte Klasse der Realschule in Mengen. Zusammen mit seinen Klassenkameradinnen und -kameraden aus der 10b wird er am 11. November den Service im Wendelinussaal übernehmen.

Einmal, weil es ihm und den anderen Schülern wichtig ist, Familien zu unterstützen, denen es nicht so gut geht, wie ihnen selbst. Und dann soll ihr Einsatz auch der eigenen Klassenkasse zugutekommen. „Die Abschlussfahrt steht an und die Klassenkasse ist durch die Zeit der Corona-Pandemie nicht so voll wie bei früheren Jahrgängen“, erklärt seine Mutter. „Die Klasse konnte nicht so viele Aktionen starten, um Spenden zu sammeln.“

So sieht der Deal aus

Deshalb hätte sich die Familie auf den Deal geeinigt, die Hälfte der Spenden aus der Schlachtplatten-Veranstaltung für die Klassenfahrt vorzusehen. Unter der Bedingung, dass die Schüler am Samstag mithelfen.

„Wir kommunizieren das auch im Vorfeld, damit es keinen Unmut bei den Gästen gibt“, sagt Heike Briesemeister. Die andere Hälfte ist wieder für Familien bestimmt, deren Kinder in der Klinik in Tübingen behandelt werden müssen.

Solange der Vorrat reicht

Neben der klassischen Schlachtplatte wird es am Samstag, 11. November, ab 11 Uhr auch wieder Kasseler und Kraut sowie Kaffee und Kuchen geben. Geplant werde mit 350 bis 400 Portionen. Vorbestellen oder reservieren können Interessierte nicht, es wird ausgeschenkt, solange der Vorrat reicht. Auch das Duo Atlantis ist wieder mit von der Partie.