Redakteure lokaler Tageszeitungen können sich ohne Probleme auf neue Situationen einstellen, komplexe Informationen aufnehmen und unter Zeitdruck arbeiten. Ich habe keine Angst im Dunkeln und kann mich beim Wandern normalerweise ganz gut orientieren.

Ich dachte, unter diesen Voraussetzungen könnte ich auch im „Labyrinth des Grauens“ des Mengener Escape-Rooms bestehen. Wie sehr ich mich getäuscht hatte, wurde mir erst klar, als ich mich im Dauerregen schon mehrfach im Maisfeld in Rulfingen verlaufen hatte.

Das ist das Team

Ohne Team geht bei einem Exit-Game natürlich nichts. Man braucht Mitstreiter, die nach Hinweisen suchen, gut kombinieren können und gemeinsam das Rätsel lösen. Sonst kann man das Labyrinth nicht mehr verlassen.

Ich halte mir schon beim Tatort die Augen zu und werde mir in die Hose machen. Julia Freyda

Darf ich mein Team kurz vorstellen? Kollegin Julia „Ich halte mir schon beim Tatort die Augen zu und werde mir in die Hose machen“ Freyda, Fotografin Nicole „Ich weiß nicht wie ein Escape-Room funktioniert und bin nur für die Fotos zuständig“ Frick und Christian „Ich dachte ich lauf einfach bei euch mit und schreibe was für den Südfinder“ Schwarz.

Wenn schon Kapitän, dann mit Mütze

Die Schimpansin in Uniform am Eingang drückt also mir die Kapitänsmütze und ein rundes Licht in die Hand und verdammt mich dazu, ab jetzt vorneweg zu gehen. Die Aufgabe klingt überschaubar: Es gibt fünf Bereiche im Zirkus-Labyrinth, in jedem müssen wir einen Buchstaben finden, daraus das Lösungswort basteln, und schwupps, wären wir fertig.

Die anderen vier Gruppen, die gleichzeitig mit uns starten, verschwinden also hinter vier anderen Türen und wir sind plötzlich allein. Pünktlich zum Spielbeginn hat es außerdem recht ordentlich zu regnen begonnen.

Sich selbst erschrecken geht auch

Im Gänsemarsch geht es durch den Mais. Wir plappern vor uns hin, lauschen aber gleichzeitig auch, ob sich jemand anschleicht. Bis wir tatsächlich einem Mitglied des Zirkusensembles begegnen, habe ich mich schon zweimal vor einem Schatten erschreckt, den ich selbst mit der Lampe zwischen den Maispflanzen geschaffen habe.

Nichts für Kinder „Dieses Abenteuer ist nur für Spieler ab 18 Jahren geeignet“, schreibt der Veranstalter auf seiner Webseite. Dennoch fragen wohl immer wieder Eltern im Vorfeld, ob sie ihre Tochter oder ihren Sohn im Alter von 16 oder 17 Jahren mitbringen können. In diesem Fall geben die Veranstalter die Verantwortung an die Eltern ab. Sie würden am besten wissen, wie ihre Kinder ticken, sagt Veranstalterin Miriam Männer. „Natürlich würden wir keinen 10-Jährigen hereinlassen.“ Die Voraussetzung sei aber, dass der oder die Erziehungsberechtigte dabei ist. „Wir lassen keine Jugendgruppen rein.“ Im vergangenen Jahr wurde für Kinder extra eine Light-Version des Grusellabyrinths veranstaltet. Doch in diesem Jahr sei das für die Darsteller zu viel gewesen, sagt Miriam Männer. „Die sind mit der Performance, die sie über fünf Wochenenden abliefern, ausgelastet.“

Eine riesige Stelzenspinne bewacht den Eingang zum nächsten Labyrinth-Bereich. (Foto: Nicole Frick )

Dann klettern wir zu einer unheimlichen Wahrsagerin in den Wagen, die uns die Zukunft vorhersagen will. Während wir daran verzweifeln, dass sie uns immer nur Zahlen präsentiert, wir aber gern einen Buchstaben von ihr hätten, denkt sie wahrscheinlich, dass wir einfach zu dumm für dieses Spiel sind...

Warum schreit der Metzger bloß so?

Wir finden die Schlangenfrau sympathischer als den Typen mit den irren Augen und dem Baseballschläger beim Spiegelkabinett, obwohl er uns einen Tipp gibt, damit wir endlich weiterziehen. Christian Schwarz versucht, mit allen Darstellern ins Gespräch zu kommen.

Der Metzger brüllt schon herum, bevor Christian Schwarz (rechts) ihm mit seinen Fragen auf den Geist geht. (Foto: Nicole Frick )

Er will offenbar unbedingt wissen, wer die Schauspieler der Waldbühne sind. Aber weder die augenlose Bardame noch der blutbeschmierte Metzger lassen sich darauf ein. Letzterer scheint uns sogar noch lauter anzubrüllen als alle anderen, bevor er endlich die Blutkonserve herausrückt, die wir brauchen.

Die App wär nicht schlecht gewesen

Zwei Stunden später sind wir pitschnass, ich rutsche auch in Gummistiefeln ständig aus und habe das Gefühl, jeden Pfad im Labyrinth schon dreimal gegangen zu sein. Wir erschrecken uns außerdem nicht mehr jedes Mal, wenn jemand aus dem Mais springt.

Aus dem Mais tauchen immer wieder die fiesesten Gestalten auf. (Foto: Nicole Frick )

Gern hätten wir jetzt die angekündigte App auf dem Smartphone, die den Besucher wieder auf den richtigen Weg lotsen und die Zeit im Blick haben sollte. Wir sind nämlich schon viel zu lange unterwegs und haben erst drei Buchstaben notiert. Leider hat es technische Probleme bei der Umsetzung gegeben, sodass keine App zur Verfügung steht.

Es gibt Lob

Begegnen wir anderen Gruppen, geht es einigen ähnlich. „Das Wetter macht uns fertig“, sagen sie. „Der abfotografierte Plan hilft nicht weiter, wenn man nicht mehr genau weiß, wo man als letztes abgebogen ist.“

Der Zauberer der Dunkelheit wartet mit ein paar Tricks auf (Foto: Nicole Frick )

Alle loben aber, mit wie viel Aufwand und Liebe zum Detail Kostüme, Schauplätze und Dekorationen hergerichtet wurde und erkennen an, welche Vorbereitung und Koordination hinter dem Ganzen steckt.

Matsch ist bei manchen auch gern gesehen

Wir sind an diesem Abend die erste Gruppe, die aufgrund des Wetters abbricht, ohne ans Ziel gekommen zu sein. Das eine oder andere Highlight haben wir vermutlich deshalb verpasst. Wir wollten aber weder, dass sich unsere Fotografin mit ihrem Equipment lang legt, noch dass es einen Wasserschaden an ihren Kameras gibt. Wer aussteigen will, kann sich mit seinem Anliegen immer an die Darsteller wenden und bekommt einen Ausweg gezeigt.

„Für viele machen aber gerade der matschige Boden und das schlechte Wetter das Labyrinth noch gruseliger“, sagt Veranstalterin Miriam Menner, die für uns ihre freakige Fratze einmal kurz abgenommen hat, um uns zu verabschieden. Eine Etage höher, auf dem Hochsitz, hat Sabine Menner alle Gruppen im Blick, die durch das Maisfeld irren und steuert Artisten, Clowns und andere Gestalten in ihre Richtungen.

Immerhin heil zurück

Die Mütze gebe ich wieder ab. Die Kapitänin hat ihre Crew zwar nicht in den Zielhafen, aber immerhin heil nach Hause gebracht. Das rote Kunstblut lässt sich hoffentlich aus dem Fotografinnenmantel waschen und bestimmt hat sich niemand erkältet.

Möglich aber, dass ich mich beim nächsten Mal in der Einschätzung meiner Labyrinth-Qualitäten nicht ganz so weit aus dem Fenster lehne...

An den kommenden drei Wochenenden hat das „Labyrinth des Grauens“ noch Plätze für interessierte Gruppen frei. Zu buchen über my-escape.de