Klangzauber im Advent in der Alten Kirche in Rulfingen

Rulfingen

Klangzauber im Advent in der Alten Kirche in Rulfingen

Rulfingen / Lesedauer: 1 min

Das Ensemble Salteris spielt in der Alten Kirche in Rulfingen. (Foto: Severin Haensler )

Unter dem Motto „Klangzauber im Advent“ findet am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr in der Alten Kirche in Rulfingen ein Konzert mit dem Ensemble Salteris statt.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 11:27 Von: sz