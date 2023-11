Häussler liest in den Gedanken seiner Zuschauer wie in einem offenen Buch

Magier Andy Häussler ist am Samstag, 18. November, in der Alten Kirche Rulfingen zu Gast. Seine „Show der Unmöglichkeiten“ beginnt um 20 Uhr.

Mit Rechenkunst und Mathe-Magie hat Andy Häussler als Solokünstler wie auch als Ensemblemitglied im Think-Theatre das Publikum fasziniert. Nun präsentiert er in seinem Programm „Gedankenwelten“ die gesamte Bandbreite der Mentalmagie.

Häussler fühlt Farben mit den Händen, findet Sternzeichen seiner Zuschauer durch Beobachtung heraus, er zieht Wurzeln schneller als der Computer, weiß den Wochentag zu jedem Datum, zieht blind über das Schachbrett und löst Sudokurätsel blitzschnell im Kopf. Der Magier liest in den Gedanken seiner Zuschauer wie in einem offenen Buch. Er weiß Namen von Personen an die seine Zuschauer denken, sogar Geheimnummern bleiben vor ihm nicht verborgen; er beobachtet Menschen und weiß wie sie gleich handeln werden.

Zwischen seinen unglaublichen Experimenten plaudert Andy Häussler über spannende Phänomene. Er erzählt von Zufällen, die keine sind, er geht der Zahlenmystik auf den Grund und philosophiert über das Geheimnis der Zeit.

Karten zu 18 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Neher in Rulfingen, der Stadtbücherei Mengen und in der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.