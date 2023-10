Wenn auf der Bühne jemand pfeift, dürfen ihn die anderen Musiker nicht ansehen, weil derjenige sonst lachen muss und das Lied ruiniert. Diese wichtige Regel hat die norwegische Sängerin Maria Solheim am Samstag dem Publikum beim Sanfte Töne Festival in Rulfingen mit auf den Weg gegeben. Außerdem erfuhren die Besucher von Tiemo Hauer, dass es durchaus erstrebenswert sein kann, ein ganzes Konzert lang zu heulen. Beide Musiker achteten außerdem darauf, ihre Zuhörer nach düsteren Klängen wieder etwas aufzuheitern.

Volles Haus

Die neunte Auflage des Festivals in der Alten Kirche war ausverkauft. „Alle 140 Plätze sind besetzt, die letzten Buchungen sind heute Vormittag eingegangen“, freute sich Johannes „Jojo“ Schneiderhahn kurz vor Beginn. Der Veranstaltungsexperte ist der Erfinder des Sanfte Töne Festivals und unterstützt den Arbeitskreis Alte Kirche durch die Auswahl der Künstler bei der Organisation. Der Balanceact ist jedes Mal: bei der begrenzten Platzzahl und mehreren Künstlern trotzdem die schwarze Null zu schaffen und kein Defizit zu erwirtschaften. Oft wird der Break-Even-Punkt erst dann erreicht, wenn alle Karten verkauft werden können.

Benji aus Biberach singt über die Liebe. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Obwohl die jüngsten im Publikum vermutlich doppelt so alt wie der 16-jährige Sänger Benji aus Biberach waren, beneideten ihn sicher fast alle um sein charmantes uns sicheres Auftreten auf der Bühne. Die Zeit, die er zum Stimmen seiner Gitarre brauchte, überspielte er mit lockeren Sprüchen und erzählte ganz selbstverständlich von Songs, die er vor zwei Jahren ‐ also mit 14 ‐ geschrieben hat. Dazu gehörten Liebeslieder, deren Erkenntnisse auch für Ältere Bestand haben.

Kommt ohne Ironie nicht mehr aus: Tiemo Hauer. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Tiemo Hauer blickte auf seine eigenen frühen Lieder recht kritisch und selbstironisch zurück. „Süß, oder?“, kommentierte er einen Song, den er aber offenbar trotzdem immer noch gern singt. Herzschmerz, Weltschmerz und Rückenschmerz ‐ so grenzte der 33-Jährige aus Stuttgart seine Themen ein. Positives ‐ das gehe bei ihm derzeit nur mit Ironie und Sarkasmus, wenn er zu Egoismus gratuliert oder seiner Freundin mit den Streaming-Einnahmen einen Toiletten-Gang auf der Autobahn-Raststätte bezahlen kann. Mit „Alle Geschichten“ erinnerte er daran, dass jeder, dem man begegnet, seine eigenes Päckchen zu tragen hat.

Listentojules hat versucht, ein möglichst nachhaltiges Album zu produzieren. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Julia ‐ Listentojules ‐ Nagele war mit dem Zug nach Mengen gekommen. Die Produktion ihres aktuellen Albums „Kaleidoscope“ sollte so nachhaltig wie möglich stattfinden. Wie genau das funktioniert, kann auf ihrer Homepage nachgelesen werden. In Rulfingen stellte sie die Download-Karten vor, die aus handgeschöpften Saatpapier bestehen, ihre CO2-neutrale Schallplatte und Second-Hand-Hoodies. Sie hatte die Musiker Alessandro Pola und Hanna Sikasa mitgebracht, die ebenfalls auf dem Album zu hören sind.

Beim Sanfte Töne Festival hat die norwegische Sängerin Maria Solheim ihr einziges öffentliches Konzert in Deutschland. Sie erzählte, dass sie als Jugendliche ihre Gedichte auf Englisch schrieb, weil sie dachte, dann würden ihre Eltern sie nicht verstehen, wenn sie die Texte im Versteck unter dem Bett fänden. So sei es gekommen, dass sie später auch ihre Songtexte auf Englisch schrieb. Zwischen den leisen, oft traurigen Liedern, zeigte die Musikerin, dass durchaus Lebensfreude in ihr steckt und sie genießt, das ein auch als Songtitel formulierte Wunsch „I wish I were in a band“ für sie längst wahr geworden ist.

Für die Zuhörer ging der dreieinhalbstündige Abend, der auch von der Kollegialität der Musiker untereinander und vom Lob für Jojo Schneiderhahn geprägt war, um wie Flug.

Der Termin für das neunte Sanfte Töne Festival im kommenden Jahr steht übrigens auch schon. Interessierte sollten sich den Samstag, 19. Oktober, dafür reservieren.