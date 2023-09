Rätsel lösen, umherirren und mit dem Schrecken davonkommen: So sieht der Besuch im Rulfinger Maislabyrinth eigentlich aus. Anders lief es für eine 23-Jährige aus Neuhausen ob Eck.

Mit vier Freundinnen besuchte sie am Freitag vor einer Woche das „Labyrinth des Grauens“ des Mengener Escape-Rooms. Gegen 22 Uhr begab die Gruppe sich in das Maisfeld. Zuvor hatte es rund zwei Stunden teilweise stark geregnet, die Wege waren dadurch matschig.

Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die fünf Frauen schon rund zwei Stunden im Labyrinth, beim Lösen der Rätsel sehr erfolgreich. „Der Zauberer sagte uns, wir sollten ihm folgen und wies gerade noch darauf hin, dass der Weg rutschig sei, da knickte ich mit dem Fuß schon weg und fiel hin“, schildert die 23-Jährige.

Der Versuch, wieder auf die Beine zu kommen, scheiterte, sodass der Zauberer sofort die Chefin des Labyrinths über den Vorfall informierte. „Die war auch ganz schnell da, weil mein Fuß sehr schmerzte und schon dick wurde, haben sie den Rettungsdienst gerufen.“

Die Sanitäter seien rasch zum Standort im Labyrinth gelotst worden, mussten den Schuh vor Ort aufschneiden, um den verletzten Fuß für den Transport zu schienen.

Mit Hilfe der Darsteller wurde die 23-Jährige aus dem Labyrinth getragen. „Die waren total lieb und haben sich super um mich gekümmert“, sagt die junge Frau.

Im SRH-Krankenhaus in Sigmaringen stellte sich raus, dass das Sprunggelenk gebrochen ist, musste zweimal operiert werden. „Die Mitarbeiter hier sind super. Es tat mir total leid, dass ich so völlig verdreckt war und sie dann auch noch einiges putzen mussten“, sagt die 23-Jährige.

Betreiber haben Notfallkonzept

Für Notfälle wie vergangene Woche haben die Organisatoren des Grusel-Labyrinths ein Konzept. „Dazu gehört, dass alle unsere 28 Darsteller die Wege verinnerlicht haben und jederzeit per Walkie-Talkie kommunizieren können“, sagt Sabine Menner. Dadurch sei in dem drei Hektar großen Feld so schnell Hilfe zur Stelle gewesen.

Auch für Regenwetter gibt es im Labyrinth eigentlich einen Notfallplan, um rutschige Wege zu vermeiden. „Wir streuen sie dann mit Stroh aus, weil wir auf Sicherheit bedacht sind. An dem Abend war der Regen nicht vorhergesagt gewesen und hat uns überrascht“, sagt Menner.

Betreten auf eigene Gefahr

In jedem Fall erfolge das Betreten des Mais-Labyrinths aber auf eigene Gefahr, dafür gebe es auch den Hinweis auf einen Haftungsausschluss und die Bitte an die Besucher, auf sich aufzupassen.

Die 23-Jährige sieht den Unfall im Labyrinth gelassen. „Das hätte mir Zuhause genauso passieren können. Es wird wohl Monate dauern, bis ich wieder ganz fit bin. Aber ins Labyrinth will ich auf jeden Fall wieder ‐ aber nicht mehr bei Regen“, sagt sie.