Ruinen-Erkundung weckt Kreativität

Am Samstag, dem 23. März 2024, unternahmen die Kinder der Jugendkunstschule mit ihrer Kursleiterin Sabine Hermann eine Entdeckungstour durch die Ruine Hornstein. Christine Brückner, vom Förderverein Ruine Hornstein, vermittelte ihnen eine lebendige Darstellung der Burggeschichte. Inspiriert von diesem Erlebnis, werden die Kinder in zukünftigen Kursen Kunstwerke kreieren, die im Turmzimmer ausgestellt werden. Diese Werke können während des Flohmarkts auf der Ruine am 28. April 2024 und bis Ende Mai bestaunt werden.

