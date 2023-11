Rückblick auf das Jahr

Die Seniorengemeinschaft Ablach veranstaltete den letzten Seniorennachmittag für dieses Jahr am 7. November.

Mit einer Videopräsentation, erstellt mit viel Engagement von Winfried Waibel, konnten wir auf ein ereignisreiches Jahr und auf die Veranstaltungen im Jahr 2023 zurückblicken. Es wurde noch ein Video gezeigt, mit Aufnahmen von dem damaligen Seniorenchor, die vor über 30 Jahren entstanden sind.

Höhepunkt in diesem Jahr war natürlich die Ausfahrt mit dem Oldtimer-Bus durch das herbstliche Donautal. Ein großartiges Erlebnis, wie Teamleiter Erich Fischer erklärte, einer fährt und alle schauen. Die Straßenbauarbeiter legten sogar ihre Arbeit nieder, als der Bus vorbei kam. Doris Dehner las ein Gedicht vor über das Rentnerleben, was man in diesem Alter alles erleben kann, wenn man sich die Zeit dazu nimmt oder auch nicht. Die Zeit verging im Nu und mit einem Vesper wurde der schöne Nachmittag beendet.

Wir bedanken uns herzlich bei allen freiwilligen Helfern, die uns bei den Veranstaltungen unterstützen, für die Kuchenspenden, Winfried Waibel für die Leitung und Aktualisierung unserer Homepage.

Danke an unsere Senioren, dass Ihr unsere Veranstaltungen besucht.