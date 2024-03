Turnusgemäß wurde am 19. Februar das neue Präsidium des Round Table 162 Sigmaringen für das Amtsjahr 2024/2025 gewählt. Der bisherige Präsident Stephan Frickinger übergab die Präsidentenkette an Andreas Schmidt, der einstimmig gewählt wurde. Er wird nun die Geschicke des Serviceclubs für die nächsten 12 Monate leiten. Neben dem Präsidenten wurden als Vizepräsident Maik Rautenberg, sowie als Sekretär Fabian Lohner, gewählt. Für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt wurden Sarjoscha Marquardt als Schatzmeister, Florian Kubenz als „International Relations Officer“ und Elias Schäfer als „Public Relations Officer“. Des Weiteren vertritt Thomas Stehle das Amt des „International Relations Officer“ auf Ebene des Round Table Deutschlands.

Der Round Table 162 Sigmaringen blickt mit Zuversicht auf das kommende Amtsjahr. Es wird bereits jetzt an einigen Serviceaktionen, wie zum Beispiel dem Entenrennen oder dem alljährliche Weihnachtsbaumverkauf, gearbeitet.

Round Table ist ein internationaler Serviceclub junger Männer bis 40 Jahre, die sich ehrenamtlich bei Projekten und sozialen Aktivitäten engagieren, um einen Dienst an der Allgemeinheit zu leisten. Weltweit hat Round Table mehr als 30.000 Mitglieder in über 60 Ländern. In Deutschland sind rund 3.600 Mitglieder in 230 lokalen örtlichen Clubs, den sogenannten „Tischen“, organisiert. Der Round Table 162 Sigmaringen wurde vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen und hat derzeit 17 Mitglieder.

Wenn auch du der Meinung bist „ich bin ein Tabler!“, wir dich aber noch nicht kennen und du gerne mit uns tolle Projekte stemmen möchtest, dann melde dich direkt unter https://rt162.round-table.de/bist-du-wir/, oder nehme über unsere Social Media Kanäle Kontakt zu uns auf.