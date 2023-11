Round Table 162 sammelt Päckchen für bedürftige Kinder

Der Startschuss für die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi 2023“ ist gefallen. Seit mittlerweile 22 Jahren bringt der Weihnachtspäckchenkonvoi Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in Osteuropa. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern.

Organisiert wird der Konvoi von den Serviceclubs Round Table, Ladies’ Circle, Old Table und Tangent Club, die sich darum kümmern, Päckchen einzusammeln und diese an Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen zu verteilen. Für viele der Kinder dort ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen.

In der Region Sigmaringen und Zollernalb sammeln die ehrenamtlichen HelferInnen der Sigmaringer Serviceclubs die Geschenke ein und verpacken sie in Umkartons. Zusätzlich dient der Standort Sigmaringen dieses Jahr als Regionallager. Das heißt die Päckchen aller umliegenden teilnehmenden Serviceclubs werden zusätzlich hier gesammelt, verladen und zum Zentrallager transportiert. Von dort aus werden die Päckchen von ehrenamtlichen FahrerInnen von Round Table Deutschland vom 2. bis 9. Dezember nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien, in die Ukraine und nach Polen ausgefahren.

Bis Mittwoch, 22. November, können die Weihnachtspäckchen an folgenden Annahmestellen in der Region abgegeben werden: Bei allen Regionaldirektionen der Kreissparkasse Sigmaringen, der Stadtbibliothek Sigmaringen, dem Autohaus Ramsperger in Laiz, der Firma Nabenhauer in Meßkirch, bei Sport Dietsche in Mengen und Bad Saulgau, der BW-Bank-Filiale in Albstadt-Ebingen sowie in allen Filialen der Bäckerei Sauter im Zollernalbkreis. Zudem wird es eine zentrale Abholaktion der Round Table Mitglieder am 24. November geben, bei denen Kindergärten und Schulen, die sich vorab angemeldet haben, direkt angefahren werden.

Packhilfen, Musterpäckchen sowie weitere Informationen gibt es unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de oder unter www.rt162.round-table.de. Zudem kann jeder dem Konvoi auf Instagram oder Facebook folgen (#weihnachtspaeckchenkonvoi).

An dieser Stelle sei auch bereits auf den diesjährigen Round Table Weihnachtsbaumverkauf hingewiesen, der am 9. Dezember ab 8 Uhr auf dem Sigmaringer Karlsplatz stattfinden wird.