Rosnaer Kinder empfangen den Nikolaus

Über 30 Kinder warteten am 6. Dezember mit ihren Eltern auf dem Hof der Familie Kugler gespannt auf den Nikolaus und seinen Knecht Ruprecht. Gegen 17.30 Uhr war es dann so weit! Das Glöckchen erklang, Nikolaus und Ruprecht kamen aus der Dunkelheit und hatten auch das Goldene Buch dabei. Zu jedem Kind stand etwas Nettes darin und auch ein paar Vorschläge, was vielleicht im neuen Jahr noch etwas besser klappen könnte. Anschließend überreichte Ruprecht jedem Kind ein Päckchen aus seinem großen Jutesack.

Doch auch der Nikolaus und sein Knecht wurden reichlich beschenkt, teilen die Organisatoren vom Mehrgenerationenhaus Mengen mit. Viele Kinder hatten gemalt, gebastelt, Gedichte und sogar Lieder einstudiert. Erfreut über diese schönen Gaben zogen Nikolaus und Ruprecht weiter zu all den anderen Kindern, die es am 6. Dezember noch zu besuchen galt.

Die Rosnaer Kinder und ihre Familien ließen den Abend gemütlich bei Punsch, Glühwein und Saitenwürstchen in dem stimmungsvoll geschmückten Hof von Familie Kugler ausklingen.