Musiker verkaufen Christbäume

Der Musikverein Weithart organisiert auch in diesem Jahr wieder einen Christbaumverkauf. Er findet am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 13 Uhr in der Dorfmitte von Rosna statt und wird von einem gemütlichen Beisammensein mit Musik und Punsch begleitet. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren so gut entwickelt, dass sie fortgeführt werden soll.

Hier kann man bestellen

Die Nordmanntannen stammen aus der Region und werden laut Musikverein nach dem Mond geschlagen. Wer möchte, kann einen Baum bei Wolfgang Kugler unter Telefon 0172/3616233 vorbestellen und bekommt ihn auf Wunsch auch nach Hause geliefert. Gleiches gilt für Interessierte, die ihren Weihnachtsbaum gern schon vor dem 16. Dezember aufstellen möchten.

Alle Musikerinnen und Musiker sind in die Aktion involviert und helfen beim Baumschlagen, Verkaufen, Ausliefern oder der Bewirtung am Verkaufstag. Es wird Glühwein, Punsch und Grillwürste geben.

Für musikalische Umrahmung sorgen das Vorstufenorchester unter der Leitung Moritz Wollwinder und die JuKa Ostrachtal, ein Zusammenschluss aus Jungmusikanten von Ostrach, Hoßkirch, Königseggwald und Weithart unter der Leitung von Wolfgang Kugler.