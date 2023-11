Einen Bauernhofkindergarten wird es im Mengener Ortsteil Rosna auf absehbare Zeit nicht geben. In einem Brief an die Stadträte haben die Initiatoren des Projekts und der Ortschaftsrat Rosna ihren Einsatz für diese Sache für beendet erklärt.

Als Grund für ihren Rückzug nennen Heike Scham und ihre Mitstreiter die Äußerungen von Bürgermeister Stefan Bubeck gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ zum Thema Bauernhofkindergarten. Seine Stellungnahme hätte die Beteiligten sehr enttäuscht und mache aus ihrer Sicht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit unmöglich.

Zu wenig Rückhalt von der Stadtverwaltung

Unterzeichnet haben den Brief vom 5. November, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, neben Heike Scham auch Ortsvorsteherin Cordula Frick, der Rosnaer Stadtrat Bernhard Kugler, der Ortschaftsrat sowie Julia und Klaus Kugler, deren landwirtschaftlicher Betrieb für das Kindergartenkonzept eine wichtige Rolle gespielt hätte.

Bereits Mitte Oktober hatte die Stiftung Lernen Fördern Arbeiten (LFA) aus Rottweil der Stadtverwaltung schriftlich mitgeteilt, dass sie ihre Bereitschaft zur Übernahme der Trägerschaft der Einrichtung aufgrund mangelnden Rückhalts seitens der Verwaltung zurückziehe. Das teilte Hauptsamtsleiterin Sabine Reger in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit.

Das war die Idee

Vor mehr als drei Jahren ‐ im August 2020 ‐ war die Idee entstanden. Streuobstwiese, Wäldchen und Stall der Familie Kugler sowie die Räume des ehemaligen KBZO-Kindergartens im Rosnaer Bürgerhaus sollten Aufenthaltsräume für eine Ganztagsgruppe für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und eine Spielgruppe für Kinder von zwei bis drei Jahren sein.

Während die Stadträte in einer öffentlichen Sitzung dem Konzept im November 2021 inhaltlich positiv gegenüber standen, hatte die Stadtverwaltung klar mit dem fehlenden Bedarf einer weiteren Einrichtung und den zusätzlichen Kosten gegen die Einrichtung eines Bauernhofkindergartens argumentiert. Bei der finanziellen Beteiligung der Nachbarkommune Ostrach könnte man das Thema aber noch einmal aufgreifen.

Thema war noch nicht vom Tisch

Weil dies bis September diesen Jahres noch nicht geschehen war und Nachfragen in öffentlicher Sitzung als unpassend eingestuft wurden, hat die „Schwäbische Zeitung“ bei der Initiative und der Stadtverwaltung nach dem Sachstand gefragt. Beide Seiten betonten, dass das Thema Bauernhofkindergarten noch nicht vom Tisch sei.

Das sagt der Bürgermeister

Während Heike Scham auf die noch ausstehende Beratung im Gemeinderat verwies und keine weiteren öffentlichen Aussagen hatte tätigen wollen, bezog Bürgermeister Stefan Bubeck umfangreich Stellung.

Er betonte, dass die Stadtverwaltung an der Auffassung festhalte, dass es den Bedarf für eine eigene Einrichtung in Rosna nicht gebe. Schon gar nicht, wenn das nach Paragraf 13b geplante große Baugebiet nicht realisiert werden könne. Bei den Betriebskosten müsse die Stadt auch dann noch draufzahlen, wenn sich die Nachbarkommune Ostrach beteilige.

Natürlich sei es immer noch Sache des Gemeinderats, eine gegenteilige Entscheidung pro Bauernhofkindergarten zu fällen, sagte Bürgermeister Bubeck damals. Er selbst halte das dann aber für einen Fall, der gut ins Schwarzbuch des Verbands der Steuerzahler passe.

Genehmigungen sind eingeholt worden

Diese Aussagen in der Zeitung zu lesen, hätte sie alle „überaus überrascht, wahnsinnig enttäuscht und (...) zu dem Entschluss gebracht, dass in diesem Rahmen leider keine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich sein wird“, heißt es in dem Brief an die Stadträte.

Dass die Stadt Mengen das Potenzial eines solchen Leuchtturmprojekts nicht erkennen wollte macht uns stutzig. Die Projektgruppe

Eigentlich hätten die Initiatoren zuletzt den Eindruck gehabt, man befinde sich „auf einem guten gemeinsamen Weg mit der Stadt Mengen zur Realisierung des Kindergartens.“ Immerhin hätte man bei diversen Gesprächen und Vor-Ort-Terminen die notwendigen Bedingungen zum Erhalt einer Betriebserlaubnis mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) geklärt und entsprechende Genehmigungen vom Landratsamt eingeholt.

Unbelegte Plätze seien nicht zu befürchten gewesen

Mehrfach hätte die Projektgruppe Interessentenlisten für die 15 zu vergebenden Plätze vorgelegt, um den Bedarf nachzuweisen. Auch wären Betriebskosten nur bei unbelegten Plätzen zu hoch ausgefallen, das sei aber nicht zu befürchten gewesen.

Haben moderne Bildungsangebote keine Priorität?

„Dass die Stadt Mengen das Potenzial eines solchen Leuchtturmprojekts, welches mit 250.000 Euro Investitionskostenförderung des Landes unterstützt worden wäre, nicht erkennen wollte macht uns stutzig“, schreibt die Gruppe weiter.

„Zumal sich die Bedingungen zur Realisierung des Konzepts in Rosna als ideal herausgestellt hatten.“ Rosna hätte wieder einen Kindergarten bekommen und die Stadt Mengen ihre Prioritätensetzung auf Familienfreundlichkeit unter Beweis gestellt.

„Stattdessen ein solches Vorhaben mit dem Schwarzbuch der Steuerzahler in Verbindung zu bringen (...), zeigt uns, dass moderne Bildungsangebote und die Initiative engagierter Bürger in der Stadt Mengen ‐ anders als in anderen Kommunen ‐ keine Priorität genießen und Unterstützung erfahren.“

Hauptamtslewiterin betont die Objektivität aller Prüfungen

Bürgermeister Stefan Bubeck überließ es in der Gemeinderatssitzung Hauptamtsleiterin Sabine Reger, die Situation noch einmal einzuordnen. Sie bestätigte insofern die Auffassung der Initiative, als dass gemeinsam sehr intensiv daran gearbeitet worden sei, eine Genehmigungsfähigkeit des Kindergartens herzustellen.

Auch wenn die Verwaltung ihre Position nicht verändert habe, sei man objektiv an die Prüfung herangegangen. „Wir waren jetzt so weit, dass die Einrichtung grundsätzlich genehmigungsfähig gewesen wäre und hätten das im November dem Gemeinderat vorgelegt“, so Reger. Dieser hätte dann auch entgegen der Verwaltungsauffassung entscheiden können.

Stiftung will Konzept woanders realisieren

Dazu kommt es jetzt nicht mehr, da die Initiative selbst den Schlussstrich gezogen hat. In ihrem Brief heißt es, dass die Stiftung LFA an der Bereitschaft festhalte, ein solches Konzept in geeigneter Lage und wohlwollender Struktur zu realisieren, „da alle Beteiligten erfahren durften, dass die aufgezeigten pädagogischen Leitlinien, Rahmenbedingungen und Ziele gerade heute die Bedürfnisse und Wünsche vieler junger Eltern und Fachkräfte an die Ausgestaltung einer modernen Kindertagesstätte abbilden und erfüllen“. Dies wird aber an einem anderen Ort sein müssen. Für Rosna ist das Projekt jetzt gestorben.