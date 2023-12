Am 5. Dezember besuchten Leonie Michelberger (Polizeirevier Bad Saulgau) und Fabian Hengstler (Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg am Standort Sigmaringen) die Ludwig-Erhard-Schule. Die Schüler*innen der Klassen des Berufskollegs 1BK2W1 und 2BKFR2 sowie Auszubildenden der Klassen W2VK (Verkäufer*innen) und W2KE (Kaufleute im Einzelhandel) erhielten einen Einblick in die Erfahrungen von Polizeibediensteten, vor allem im Streifendienst. Ein weiterer Vortrag fand dann am 12. Dezember statt. Dieses Mal wurde Herr Hengstler von Manuel Riegger (Polizeirevier Bad Saulgau) begleitet.

Der Besuch erfolgte anlässlich des neuen landesweiten Programms „Respekt ist ein Bumerang“, das nun auch im Landkreis Sigmaringen Fuß gefasst hat. Ziel dieser Präventions- und Informationsmaßnahme ist es, jungen Menschen ein differenziertes Bild der tatsächlichen Polizeiarbeit zu geben und auch Verständnis für die Arbeit der Polizei zu generieren. Fabian Hengstler hat dies so zusammengefasst: „In jeder Uniform stecken normale Leute“. Dies schließe natürlich auch Rettungskräfte mit ein. Die Stuttgarter Krawallnacht vom 20. Juni 2020 bot den traurigen Anlass für das neu aufgelegte Präventionsprogramm.

Der Vortrag gliederte sich in 6 Bereiche: Polizeilicher Auftrag und Rechtsgrundlagen; Perspektivwechsel (Schüler*innen sollten anhand ausgewählter Fälle/Situationen in die Rolle von Polizist*innen schlüpfen); Gruppendynamiken und Deeskalation; Folgen von Widerstandshandlungen am Beispiel eines Falles während der Stuttgarter Krawallnacht; sinnvolles Verhalten in Kontrollsituationen; Beschwerdemöglichkeiten bei möglichem Fehlverhalten der Polizei.

Jedes Themenfeld wurde interaktiv mit den jungen Menschen erörtert und die Gäste wie auch unsere Schüler*innen kamen miteinander ins Gespräch. Zum Abschluss der Veranstaltung durfte ein Feedback nicht fehlen, bei welchem sich die Schüler*innen anonym mit folgenden Fragestellungen auseinander zu setzen hatten: a) Nennen Sie drei Dingen, die die Polizei ändern oder besser machen sollte; b) Nennen Sie drei Dinge, die wir (die Bevölkerung) ändern oder besser machen sollten.