Unvorhergesehener Stopp beim Bahnhof Renhardsweiler

Treffender hätte der Titel des Lustspiels von Winnie Abel nicht sein können, das der Theaterverein Renhardsweiler im Dorfgemeinschaftshaus aufführte. „Es fährt kein Zug nach irgendwo“ - das kommt einem doch in letzter Zeit bekannt vor. Doch was es dann heißt, wegen Triebwerksschaden am Bahnhof Renhardsweiler zu stranden und auf einen Anschlusszug zu warten, entpuppte sich zu einer lustigen Posse. Dies vor allem durch die Fahrgäste, die sich die Zeit auf dem Abstellbahnhof Renhardsweiler Ort mehr oder weniger sinnvoll vertreiben mussten. Hier waren vom ganzen Ensemble schauspielerisches Können und viel Improvisationstalent gefragt. Dazu hatte Regisseur Thomas Hader eine erfahrene Truppe zusammengestellt. Alle Rollen waren super besetzt und so wurde das Lustspiel in drei Akten zu einem heiter-vergnüglichen Theaterspektakel.

Doch das illustre Völkchen, das den Zug verließ, wurde am Bahnhof gleich von einem Empfangskomitee begrüßt. Dazu hatte sich der Pop-Chor Renhardsweiler an den Gleisen eingefunden und die „Vorzüge“ der Deutschen Bahn gepriesen: „unkomfortabel, total überteuert und auf abgefahrenen Gleisen“. Trotzdem ihr Credo: „Thank you for the travelling with Deutsche Bahn“. Als erstes ergriffen die munteren Kegelschwestern Thea (Conny Widmann) und Larissa (Petra Gebhart) die Initiative. Ohne Handyempfang, heiß, verschwitzt, durstig und kaum eine Chance, wieder zeitig die Fahrt anzutreten, hieß es bei den beiden: „Hoch da Kolba und Prostata“.

Ja und da war ja noch die überkandidelte Business-Frau Victoria (Elke Hirschle). Immer unter Strom, aber ohne Handy waren alle Aktivitäten und Termine auf Eis gelegt. Da passte Motivationstrainerin Sieglinde Sieg (Marina Beck) gerade noch dazu. Auf jeden Fall versuchte sie, die Truppe zum „Positiv Denken“ zu überreden und der Sache was Gutes abzugewinnen. Verschwörungsfanatiker Hubert (Tobias Neher) fand allerdings wenig Gehör mit seinen nicht nachvollziehbaren Ansichten. Guter Rat war teuer und alle Versuche scheiterten, Handyempfang in Renhardsweiler Ort zu bekommen oder per Taxi nach Ulm chauffiert zu werden. Das ganze Malheur nahm Fahrt auf. Allerdings ging das mehr oder weniger brotlose Treiben der Fahrgäste am Bahnhof dem Landstreicher Reinhold (Karl-Michael Müller) auf den Sack. Er stellte die Herrschaften das ein oder andere Mal in den Senkel und zeigte ihnen auf, auf was es im Leben letztendlich ankam.

Dann tauchte er auf, Ortspolizist Konrad (Wolfgang Gläsle). Seine Aufgabe: unten den Passagieren einen Psychopathen ausfindig machen, den er per grüne Minna nach Ulm chauffieren muss. Da läuteten die Alarmglocken bei den gestrandeten Fahrgästen. Ob man sich als die gesuchte Person ausgeben soll, um als Trittbrettfahrer weiter zu kommen? Dabei legte sich Victoria in unnachahmlicher Art mit ganzem Körpereinsatz rein, um sich als die Gesuchte anzubiedern. Guter Versuch, denn dann da war sie auf einmal, die Gesuchte, die Psychopathin Ilse (Angi Rimmele), mit ihren Wahnvorstellungen. Sie sah sie kommen, die Geister. Ja, so eine muss doch weggesperrt werden, die braucht nicht nach Ulm, was Hubert gerne übernahm. Den zwei Schnapsdrosseln war es egal, im Gegenteil, sie nahmen es auf die leichte Schulter, was am Bahnhof abging. „Delirium, delarium, dia isch voll wia a Aquarium“. Und auf einmal hatten es die Business-Tante und die durchgeknallte Motivationstrainerin nicht mehr eilig: Die Termine in Ulm waren geplatzt. Äußerlich cool drauf, aber auf einmal waren alle glockenwach: „Der Regionalzug hält in fünf Minuten. Alle einsteigen und die Türen schließen“. Doch wie heißt es so schön: „Es fährt kein Zug nach nirgendwo“. Also, man muss sich selbst anschauen, was es dann mit der geplanten Zugfahrt auf sich hat. Es lohnt sich, denn, was auf der Renhardsweiler Bühne abgeht, sollte man gesehen haben. Regie führte Thomas Hader, Souffleuse Hanna Bücheler. Gespielt wird noch am Samstag, 23. März, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 24. März, um 18.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Renhardsweiler. Kartenvorverkauf Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Nadine Hader. Telefonnummer 07582/9346014, WhatsApp 0174/9311250.