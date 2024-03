Theatergruppe Renhardsweiler zeigt das Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“

„Es fährt kein Zug nach Irgendwo“, mit diesem Lustspiel geht die Theatergruppe Renhardsweiler auf die Bühne. Dabei dreht sich alles um das, was sich rund um den Bahnhof und in den Zügen abspielt. Dabei stehen Menschen „wie Du und ich“ im Vordergrund des Geschehens. Gespielt wird viermal im Dorfgemeinschaftshaus in Renhardsweiler und zwar am Samstag, 16. März, um 20 Uhr, Sonntag, 17. März, um 18.30 Uhr, Samstag, 23. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. März, um 18.30 Uhr. Fahrkarten gibt es täglich von Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Nadine Hader, Telefon 07582/9346014, WhatsApp 0175/9311250.