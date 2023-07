„Wir sind sehr zufrieden“, sagt Pietro Palmieri, seit Anfang Mai neuer Pächter des Landgasthofs Hasen in Renhardsweiler ist, der eine Zeitlang leer stand. Für ihn war es wie ein Neuanfang mit seiner Frau Antonella, mit der er viele Jahre eine Pizzeria in Stuttgart betrieben hatte.

Große Herausforderung

Irgendwie musste Pietro Palmieri seine Frau um den Finger wickeln, um sie vom Umzug von der Großstadt aufs Land zu überzeugen. Also gab der 56–Jährige der Pizzeria den Namen seiner Frau, „Da Antonella“. Denn seine Frau sei anfangs skeptisch gewesen, fühle sich aber mittlerweile sehr wohl in Renhardsweiler, wo die beiden im Landgasthof Hasen auch wohnen.

„Für uns war das eine große Herausforderung“, sagt Palmieri. Mit einer Pizzeria kannte er sich aus, aber dazu noch ein Hotelbetrieb mit 14 Zimmern? „Die Zimmer sind meistens ausgebucht. Das hätten wir so nicht erwartet“, so Palmieri. „Und auch die Pizzeria läuft gut“, ergänzt Palmieri.

Sein Onkel animiert ihn

Sein Onkel, der ein Hotel in Bad Buchau betreibt, hatte Palmieri auf die Idee gebracht, sich als Pächter für den Hasen in Renhardsweiler zu bewerben. Palmieri erhielt den Zuschlag, konnte auf das bestehende Mobiliar zurückgreifen, musste aber noch die Küche mit einem Pizzaofen und einer Teigmaschine ausstatten.

Für die Küche stellte er einen Koch und einen Pizzabäcker ein, während er und seine Frau sich hauptsächlich um die Gäste kümmern, die aus Bad Saulgau oder aus dem Landkreis Biberach kommen.

Bleiben bis zum Ruhestand

Mittlerweile habe er sehr viele Stammgäste gewinnen können, ergänzt Palmieri, der in Italien geboren wurde, aber schon im Alter von vier Jahren nach Deutschland umgezogen war — nach Waiblingen. Dann eröffnete er seine Pizzeria in Stuttgart. Und nun der nächste Schritt in seinem Leben: Hasen in Renhardsweiler. „Ich habe diesen Schritt nicht bereut und würde hier gerne bis zu meinem Ruhestand bleiben.“