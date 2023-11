Am kommenden Samstag, 2. Dezember, findet um 19.30 Uhr das Jahreskonzert des Musikvereins Renhardsweiler statt, das unter dem Motto „Fantastische 65 Jahre“ steht. Für diese „Geburtstagsfeier“ haben sich sowohl die Jugendmusikkapelle als auch die Blasmusikkapelle Renhardsweiler intensiv vorbereitet und wollen einen bunten Querschnitt aus ihrem Repertoire zu Gehör bringen und damit den Konzertbesuchern eine musikalische Freude bereiten.

Eröffnet wird das Jahreskonzert durch die Jugendkapelle unter der Leitung von Katharina Heinzelmann. Jugendliche aus den Musikvereinen Otterswang, Reichenbach und Renhardsweiler haben sich hier zur Aufgabe gemacht, das Musizieren zu erlernen und können nun beim Jahreskonzert mit ihrem Auftritt die Besucher von ihrem musikalischen Können begeistern. Mit „Brother Bear“ hat Paul Murtha Höhepunkte aus Walt Disneys Film „Bärenbrüder“ für Konzertmusik zusammengestellt. Aus Disneys Film „Favorites“ bringen die Jungmusiker dann die schönsten Melodien aus vier Filmen zu Gehör und sicher hat Katharina Heinzelmann mit ihrer Truppe noch eine Zugabe parat.

Die Musikkapelle Renhardsweiler unter der Leitung von Andrea Zeller eröffnet ihren musikalischen Reigen mit dem Titel „Toward The Bright Future“, aus der Feder des japanischen Komponisten Naoya Wada. Ein Werk, das als heiter, positiv und mit optimistischem Stil beschrieben wird. Dabei wechseln sich auch lyrische Passagen mit schwungvollen Taktwechseln ab und sorgen so für ein klangvolles Musikerlebnis. Mit dieser Eröffnungsfanfare soll aber auch die Zukunft des Vereins und der Kapelle beschrieben werden. Danach werden die Zuhörer mit einer Prinzessinnengeschichte, „A Princess Tales“, in die zauberhafte Märchenwelt entführt. Eine emotionale Geschichte, die die schöne Frau und die sieben Zwerge beschreibt. Andrea Zeller und das Orchester entführen die Zuhörer dann in die Welt der Fantasie. Thiemo Krass beschreibt in „Imagasy“ Beobachtungen eines Kindes, das sich völlig in die Traumwelt versetzt und deutlich macht, dass die Fantasie der Kinder mehr ausgeprägt ist als bei den Erwachsenen. Mit der weltweit erfolgreichsten Tanzshow „Lord of the Dance“ möchten Dirigentin als auch die Musikerinnen und Musiker die Konzertbesucher begeistern, denn es wird ein begeisterndes Arrangement für Blasmusik zu hören sein. Ebenso bei dem Liebeslied „Against All Odds“. Phil Collins hat hierfür auch ein Saxophon-Solo zusammengestellt, auf das man gespannt sein darf. Dann muß man sich auf ein orientalisches Abenteuer einstellen. Hinter dem Stück „Aladdin“ verbirgt sich eine Märchensammlung aus 1001 Nacht, das Hitio Takahasi zu Papier gebracht hat. Traditionelle Blasmusik steht dann am Ende des abwechslungsreichen Programms. Mit dem Konzermarscht „Salemonia“, eine Hymne der Salemer Musikvereine zu ihrem Schlossfest, kommen auch die Liebhaber der Marschmusik auf ihre Kosten.