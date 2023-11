Besungene Glückseligkeit

„Ich hab das Glück bestellt“ ist der vielsagende Titel des Jahreskonzertes des Popchor und Liederkranzes Renhardsweiler, das am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Renhardsweiler über die Bühne geht. Wieder mit dabei, das Ponticelli Ensemble aus Aulendorf, das mit Streicher, Perkussion, Klavier und viel Heiterkeit Klänge jeglicher Musikrichtungen dieses Konzert bereichern wird. Die Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

Im Tangotempo startet der Gemischte Chor des Liederkranzes mit dem namensgebenden Lied „Ich hab das Glück bestellt“, um dann mit dem Schellack-Schlager der Comedian Harmonists „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück“ und dem „Sing mit mir“ nach der weltbekannten Melodie „Ain’t she sweet“ dieses besondere Lebensgefühl zu besingen. Lyrisch beginnt der Popchor mit dem Song „You Are the Reason“ um dann mit dem hymnenartigen Christina Stürmer-Song „Seite an Seite“ und dem Song „Lieblingsmensch“ der deutschen Sängerin Namika die wechselseitigen Beziehungen der Menschen zu besingen.

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnet der Gemischte Chor mit dem „Nette Begegnung“ und dem Pur-Song „Ein graues Haar“. Der Popchor wird mit dem Mark Forster-Lied „Sowieso“ Optimismus und Lebensfreude versprühen, was in der jetzigen schwierigen Zeit von Nöten ist. Mit dem von beiden Chören gesungenen Rocksong „Tausend mal berührt“ endet die musikalische Stippvisite rund um das Glück und menschlichen Beziehungen. Die Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit Musik und Gesang in unterschiedlichsten Stilrichtungen freuen, der, wie in Renhardsweiler Tradition, mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen wird.

Bei aller besungenen Glückseligkeit birgt dieser Abend auch etwas Wehmut. Nach zehnjähriger erfolgreicher Arbeit mit beiden Chören beendet Ursula Wentz mit diesem Konzert ihre Chorleitertätigkeit beim Liederkranz Renhardsweiler.