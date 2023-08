Red Knights erneut Unterstützer der Angelo–Stiftung

Die Red Knights setzen erneut ein Zeichen der Solidarität für die Angelo–Stiftung. Dieses Jahr übergab der Motorradclub wieder einen Scheck über 555,55 Euro an Frau Evi Clus von der Angelo–Stiftung, um weiteren Kindern und deren Familien zu helfen.

Der Motorradclub setzt sich aus Motorrad fahrenden Feuerwehrleuten und deren Familienangehörigen zusammen. Auch dieses Jahr veranstaltete das Chapter der Red Knights MC Germany 1 ein Sommerfest für Red Knights und Freunde. Den Erlös dieses Festes spenden wir immer für einen guten Zweck, so Präsident der Red Knights MC Germany 1, Patrick Strasser. Dank der Unterstützung unserer Sponsoren, der Feuerwehr Meßkirch, dem dm–drogerie markt Meßkirch und Pumax Pfullendorf können wir dies ermöglichen.

Auch dieses Jahr unterstützt der Motorradclub der Red Knights MC Germany 1 aus Sigmaringen die Angelo–Stiftung, welche Kinder mit lebensgefährlichen Erkrankungen, sowie schwerkranken oder verstorbenen Eltern finanziell unterstützt. Der Club hat eine enge Bindung zu dieser Stiftung und freut sich, hier seinen Teil beitragen zu können. Die Angelo–Stiftung hilft damit Menschen, die am Boden zerstört und hilflos sind, für die eine Welt zusammengebrochen ist. Da kann selbst ein kleiner Betrag von ein paar Euros mehr bewirken als man sich vorstellen können, jede Spende kann hier helfen. Weitere Informationen gibt es unter www.angelo–stiftung.de.

Seit Jahren freuen wir uns immer wieder auf diesen Moment, wenn wir Evi Clus den Scheck überreichen dürfen. Dieses Jahr durften unsere jüngsten Mitglieder (Junior–Member) Ise und Elian den Scheck an Evi Clus überreichen.

Auch dieses Jahr fand die Scheckübergabe an der Donaubühne unterhalb des Karls Hotel statt. Dort fanden sich 14 Biker der Red Knights MC Germany 1 mit ihren Motorrädern und Evi Clus zusammen.

Im Anschluss an die Scheckübergabe machten sich die Red Knights auf den Weg zu ihrem alljährlichen „Memorial–Run“. Hier besuchen die Biker ihre verstorbenen Brüder an ihren letzten Ruhestätten und zünden ihnen eine Kerze an.