„Rechtsstaat macht Schule“ an der Luise–Leininger–Schule

Zum Ende des Schuljahres wurde das neu konzipierte Projekt „Rechtsstaat macht Schule“ des Ministeriums für Justiz und Europa und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden–Württemberg in der 8. Klasse der Luise–Leininger–Schule erfolgreich umgesetzt.

Deutschland ist ein Rechtsstaat. Das heißt für alle gelten die gleichen Gesetze. Die Menschen in Deutschland, die Regierung, die Polizei und Gerichte sind an dieselben Gesetze gebunden. Diese Gesetze garantieren jedem Menschen der in Deutschland lebt, Rechte und Freiheiten. Jeder darf hier, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, sein Leben so führen, wie er es sich vorstellt, wenn dabei nicht die Rechte anderer Menschen verletzt werden.

Das Projekt „Rechtsstaat macht Schule“ ist für die Klassenstufen 8 und 9 aller weiterführenden Schulen konzipiert und hat das Ziel den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

In interaktiven Übungen und Planspielen lernen die Schülerinnen und Schüler in drei Themenblöcken die Stationen rechtsstaatlichen Vorgehens in Deutschland kennen. Zu Beginn stellte Herr Rist, Polizeibeamter, den Schülerinnen und Schülern die Arbeit der Polizei vor.

Was ist die Polizei? Welche Aufgaben hat die Polizei? Wann wird die Polizei eingeschaltet? Was tut die Polizei, wenn der Verdacht einer Straftat besteht? Diese und viele weitere Fragen wurden besprochen. Besonders beeindruckt hat die Schülerinnen und Schüler die Uniform und die alltäglichen Gegenstände, die ein Polizist bei seiner Arbeit dabeihat und benötigt.

Im zweiten Teil des Projektes ging es um den Bereich der Justiz, speziell der Staatsanwaltschaft. Richterin Frau Selig gab den Schülerinnen und Schülern unter anderem Antworten auf folgende Fragen: Was ist die Justiz? Welche Aufgaben hat die Justiz im Allgemeinen? Welche Aufgaben hat die Justiz in einem Strafrechtsfall? Was sind Gesetze? Wie werden Gesetze angewendet? Welche Aufgaben hat die Staatsanwaltschaft.

Im dritten Teil durften die Schülerinnen und Schüler in die Rollen der an einer Gerichtsverhandlung beteiligten Personen schlüpfen. Unter Vorsitz von Richterin Frau Selig spielten die Schülerinnen und Schüler eine Gerichtsverhandlung von der Verlesung der Anklageschrift bis zur Urteilsverkündung nach. Dieses praktische Erleben war für die Schülerinnen und Schüler sehr nachhaltig.