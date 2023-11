Qualifikation für die Württembergische

Nach der Oberschwäbischen Einzelmeisterschaft im Blitzschach (Bedenkzeit 3 min für die gesamte Partie plus 2 sec Zugabe pro Zug) Anfang des Monats in Mengen fand nun am 25.11.2023 die Mannschaftsmeisterschaft in diesem Modus in Obersulmetingen statt. Die Schachfreunde Mengen schickten gleich zwei Vierer-Teams ins Rennen.

Für Mengen I spielten Sacha Strathmann, Darko Blazevic, Volker Baur und Frank Baur. Wie im vergangenen Jahr qualifizierte sich das Team durch „Bronze“ für die Württembergische Meisterschaft. Nur gegen die Spitzenteams aus Biberach (Erster), Langenau (Zweiter) und Ulm (Vierter) konnten die Mengener nicht gewinnen, dafür gewannen sie alle Begegnungen gegen die restlichen 13 Mannschaften. Am Ende lag man nur einen Punkt hinter „Gold“ und „Silber“.

Für Mengen II spielten Tim Schmid, Ruslan Shanovskyi, Christoph Schedel und Jasmin Leser. Diese teilweise aus jungen und unerfahrenen Spielern zusammengesetzte Mannschaft sammelte wichtige Blitzturnier-Erfahrung und konnte durch ihr couragiertes Auftreten manchen achtbaren Punktgewinn einfahren.

„Das Auftreten beider Mannschaften erfüllt mich mit großer Freude.“, sagte im Anschluss der 1. Vorsitzende Helmut Baur.