Probewochenende des Vororchesters

Das Vororchester Sigmaringendorf führte am letzten Septemberwochenende zum ersten Mal ein Probewochenende durch. Ziel war das Ferienwaldheim in Tailfingen. Dort wurden neue Stücke für das Konzert am 25. November einstudiert und bereits bekannte Lieder gefestigt.

Am Freitagabend starteten alle gleich mit Registerproben. Gegen später fand eine Gesamtprobe zum Abschluss des ersten Tages statt.

Nach dem Frühstück am Samstagmorgen übten alle Register fleißig weiter bis zum Mittagessen. Natürlich durfte daraufhin der gesellschaftliche Teil nicht fehlen. So spielte man am Nachmittag verschiedene und zum Teil auch musikalische Spiele, welche allen viel Spaß bereiteten. Nach einer Wanderung ins Tal bei sonnigem Wetter gab es zum Schluss für alle noch ein Eis.

Am Abend folgte wiederum eine kurze Phase von Registerproben bevor das Geübte in einer letzten Gesamtprobe zusammengetragen wurde. Nach dem Abendessen trafen sich die Jungmusikanten zu einem „Bunten Abend“ wieder, bei dem unterschiedliche Lieder mit Boomwhackers oder Bodypercussion begleiteten wurden.

Am nächsten Morgen wurde das Wochenende mit einem gemeinsamen Frühstück abgerundet und anschließend die Heimreise angetreten. Ein gelungenes und erfolgreiches Probewochenende ging nun zu Ende. Die Jugendlichen sowie ihre Betreuer hatten viel Spaß und freuen sich bereits auf eine weiteres gemeinsames Wochenende im kommenden Jahr.