Premiere im Storchenhof in Herbertingen

Nach etlichen Jahren der Umbauphase konnte die Weihnachtsfeier Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbands Herbertingen im Jahr 2023 wieder im Gebäude des alten Pflegeheims, des Storchenhofs, stattfinden. Unter den Ehrengästen, für den OV Hohentengen in Vertretung die Kassiererin Frau Elisabeth Frischholz und die Frauenbeauftragte Frau Leana Weitzmann, konnten auch Herr Bürgermeister Hoppe und unser Landtagsabgeordneter Herr Burger von unserer Vorsitzenden Frau Annette Binder begrüßt werden.

In ihrer Festansprache erinnerte Frau Binder auch an die erst kürzlich und überraschend Verstorbenen, den langjährigen OV-Vorsitzenden von Bad Saulgau und KV-Vorsitzenden des Kreises Sigmaringen, Herrn Franz Blumer, sowie den ehemaligen OV-Vorsitzenden von Hohentengen, Herrn Josef Hummler. Beiden wurde in einer Schweigeminute gedacht.

Umrahmt wurde die gesamte Feier von einer Abordnung der Trachten- und Brauchtumsgruppe Herbertingen, die uns bei Kaffee und Kuchen musikalisch begleitete und mit Tanz, Gesang und Mundart erfreute. Nicht zu vergessen die wunderschönen Trachten aus unterschiedlichen Regionen, die uns im Einzelnen vorgestellt wurden.

Nach der Bescherung folgten Grußworte des Bürgermeisters und des Landtagsabgeordneten. Herr BM Hoppe ehrte Frau Binder in besonderem Maße mit der Verleihung der Ehrennadel der Gemeinde Herbertingen. Diese Ehrennadel verleiht die Gemeinde für ihre zehnjährige ununterbrochene Tätigkeit als Schriftführerin und 1. Vorsitzende des VdK OV Herbertingen für besondere Verdienste im Ehrenamt. Bereits im Frühjahr 2023 wurde Frau Binder für besondere Leistungen um den Aufbau des Verbandes vom Landesverband Baden-Württemberg mit der goldenen Verdienstnadel geehrt und ausgezeichnet.

Zu schnell vergingen die Stunden in gemütlicher Runde in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Zum Schluss dankte Frau Binder allen Mitgliedern des Vorstandes für die tatkräftige Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung dieser Weihnachtsfeier und wünschte allen ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr 2024.