Prävention - Schulbusse - Schulentwicklung

Am 30. November fand die konstituierende Sitzung des Gesamtelternbeirats der Schulen der Stadt Bad Saulgau (GEB) statt. In ihrem Amt einstimmig bestätigt wurden Antje Henkel als Vorsitzende, Beisitzerin Simone Schwarz und Schriftführerin Tanja Trescher. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Angelika Nusser von der Berta Hummel-Schule.

In einem kurzen Rückblick auf das vergangene Schuljahr berichtete Antje Henkel von vielen erfreulichen Fortschritten. Ein langgehegter Wunsch der Jugendlichen für eine Graffiti-Mauer konnte umgesetzt werden. Sie wurde im September auf dem Schulhof des Störck-Gymnasiums feierlich eingeweiht. Zudem organisierten bei einer „Runden Tisch Prävention“ Eltern, Schulen und Stadt erstmals gemeinsam eine Präventionswoche zum Thema Medienerziehung/Cybermobbing mit Forumtheater für 150 SchülerInnen und einer Elternveranstaltung. Bei einem „Busgipfel“ konnten dagegen nur teilweise Verbesserungen erreicht werden: Eltern berichten weiterhin von stark überfüllten Bussen und häufigen massiven Verspätungen. Neben der Prävention und der Schülerbeförderung steht im neuen Schuljahr vor allem die Schulentwicklung an der Berta Hummel-Schule und am Schulverbund im Fokus.