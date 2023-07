Podestplätze bei den Landesmeisterschaften

Mitte Juli fanden in Ruit/Stuttgart die Württembergischen Meisterschaften im Lichtgewehr–Schießen statt. Diese Disziplin ist relativ neu; es besteht die Möglichkeit für Kinder unter zwölf Jahren mit einem Lasergewehr zu schießen. So kann man im Schießsport Kinder spielerisch an die Sportart heranführen.

Hanna Blersch und Julian Schaller vom Kleinkaliber–Schützenverein Braunenweiler durften erstmals in ihrer „Schießkarriere“ dort starten und erreichten ausgezeichnete Plätze auf dem Podest. Hanna erzielte mit zwanzig Schuss (aufgelegt) 162 Ringe und kam in ihrer Klasse Schüler II weiblich auf den dritten Platz. Julian schoss bei zwanzig Schuss (aufgelegt) 168 Ringe und wurde ihn seiner Klasse Schüler III männlich ebenfalls Dritter!

Ende Juni gingen bereits die Schüler des Vereins im Luftgewehr ebenfalls in Ruit an den Start. Für Paul Blaser 143,4 Ringen (20 Schuss stehend freihändig), Leonhard Schaller mit 122,2 Ringen und Paul Fetscher mit 119,0 Ringen reichte es leider nicht aufs Podest. Aber hier war das Motto „dabei sein ist alles“.

Für die Jungschützen waren diese Landesmeisterschaften Neuland und sie alle meisterten die Aufgabe mit Bravour. Für die Jugendabteilung definitiv ein großer Erfolg.