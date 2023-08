Pitch und Putt, dann Pasta und Präsent: Perfekt!

Am 10. August war es soweit: 15 Kinder aus dem Sommerferienprogramm „Ferien–Detektive“ der Gemeinde Inzigkofen hatten sich zum Golf–Erlebnis auf der Anlage des Golfclubs Sigmaringen in Inzigkofen angemeldet. Nachdem alle begrüßt und die Begleiter verabschiedet waren, ging es auch gleich zur Sache: Was ist ein Grün, wo soll der Ball hin und welchen Schläger brauchen wir dafür? Die Antworten waren schnell gefunden und mit dem entsprechenden Equipment aus dem Fundus des Golfclubs wurden schon die ersten Putts in den Löchern der Übungsanlage versenkt. Anschließend — mit anderen Schlägern ausgestattet — brachten die jungen „Detektive“ den Bällen das Fliegen bei, um auch größere Distanzen zu überwinden. Nachdem auch das mit spielerischer Leichtigkeit gelungen war, konnte es auf dem Kurzplatz mit dem kompletten Golfspiel losgehen.

In drei Teams aufgeteilt waren jeweils drei Löcher in einem Mannschaftswettbewerb ( „Scramble“) zu bewältigen. Es entwickelte sich ein enges Kopf–an–Kopf–Rennen, das Siegerteam schaffte schließlich einen sensationelles Gesamtergebnis von „2 über“, also nur zwei Schläge mehr als der Standard für diese Bahnen. Mancher erfahrene Golfer wäre über dieses Ergebnis glücklich — umso mehr waren es die talentierten Rookies.

Zur Belohnung gab es auf der Clubhausterrasse vom Restaurant Belvedere einen großen Teller Penne Bolognese und natürlich etwas zu trinken, denn Golfen ist anstrengend und macht Hunger und Durst. Und als Erinnerung an diesen schönen Golf–Schnuppertag für jede/n ein Logoball mit Tees. Die meisten Kinder waren so begeistert, dass sie wiederkommen wollen, der Golfclub mit seinem Jugendleiterteam freut sich darauf.