Philippinische PREDA Youth Group berührt Publikum

Die Theatergruppe der Kinderschutz- und Menschenrechtsorganisation PREDA auf den Philippinen, die PREDA Youth Group, tourt mit ihrem Musicaldrama „Once We Had a Dream“ derzeit quer durch Deutschland und machte am Donnerstag, 21. September Halt in Herbertingen.

Eingeladen zu diesem bewegenden Abend hat die Organisation „Aktion Eine Welt Herbertingen“. Ausrichter der Theatertour ist der PREDA Freundeskreis, das Bindeglied zwischen der PREDA Foundation auf den Philippinen und den Unterstützerinnen und Unterstützern in Deutschland. Die PREDA Foundation ist vor allem durch die fair gehandelten Mangoprodukte bekannt, die es in den Weltläden zu kaufen gibt. Neben den Mangoprodukten gab es am Verkaufsstand des Weltladens vor und nach der Aufführung viele weitere fair gehandelte Köstlichkeiten zu kaufen.

Ines Steinacher von der Aktion Eine Welt Herbertingen, Laura Steinacher vom PREDA Freundeskreis und Emmanuel Drewery, Exekutivdirektor der PREDA Foundation, begrüßten die zahlreich erschienenen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Alemannenhalle und gaben einen kurzen Einblick in die Handlung des Musicaldramas.

Die PREDA Youth Group präsentierte ein aufwühlendes Theaterstück in deutscher Sprache, das von Träumen und Hoffnungen, aber auch der Würde und den Rechten von Kindern dieser Welt handelt. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler brachten in dem selbst verfassten Stück ihr eigenes, ganz individuelles Schicksal und das vieler anderer Kinder auf die Bühne, indem sie Missstände thematisierten, unter denen Kinder aufwachsen müssen. Das Stück behandelte unter anderem Themen wie Klimawandel, Sextourismus, Kinderhandel und sexualisierte Gewalt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler vermittelten aber auch Lebenswillen und Mut. Tanz und Musik in englischer und philippinischer Sprache begleiteten das gesamte Musicaldrama.

Die emotionale Vorführung wurde am Ende mit Standing Ovations des Publikums gewürdigt. Im Anschluss fand ein interessanter Austausch statt, bei der das Publikum den Jugendlichen von den Philippinen zahlreiche Fragen stellen konnte. Christina Schmidt überreichte der Theatergruppe als Dankeschön zum Abschluss einen Präsentkorb aus dem Weltladen.