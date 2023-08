Philatelisten testen ihre Höhenangst

Als Ziel für den Vereinsausflug 2023 hat sich der Briefmarkensammlerverein Trochtelfingen–Gammertingen den Schwarzwaldort Bad Wildbad gewählt. Bereits bei der Abfahrt am Morgen zeichnete sich ab, dass es ein regenloser Tag sein würde. Entsprechend gut war die Reisestimmung, die noch durch eine überraschende Gabe einer Frühstücksbrezel im Bus erhöht wurde.

Gemeinsam ging es nach der Ankunft in Bad Wildbad mit der Standseilbahn auf den Sommerberg. erstes Highlight war dort der Baumwipfelpfad, der zwar gut begehbar war, durch seine Höhe und die Ausgestaltung einiger „Seitenwege“ aber durchaus Anforderungen an die Höhenangst stellte. Die musste besonders am Aussichtsturm mit seinem rundum offenen Aufstiegsweg überwunden werden. Für den Rückweg nutzten einige Teilnehmer die Röhrenrutsche.

Ein weiteres Mal war Mut gefordert beim Begehen der Hängebrücke Wildline mit 380 Metern Länge und 60 Metern Höhe. Auch wenn das Schwanken der Brücke relativ gering war, setzte es doch eine gehörige Portion Adrenalin frei. Danach konnte man das Mittagessen auf festem Boden in der Skihütte wieder sehr entspannt genießen.

Bis zur Rückfahrt am späteren Nachmittag blieb dann ausreichend Zeit, im Tal den sehenswerten Ort und den Kurpark bummelnd kennenzulernen und zum Genuss von Kaffee mit Kuchen oder Eis weitere Pausen einzulegen.

Dieser sonnen– und erlebnisreiche Ausflug wurde mehrheitlich mit einer Einkehr in Mägerkingen abgeschlossen, bei der auch schon der Appetit auf den nächsten Ausflug erkennbar wurde.