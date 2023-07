Pfullendorf

Wohnungseinbruch in Pfullendorf, Zeugen gesucht

Pfullendorf / Lesedauer: 1 min

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwochnachmittag in eine Wohnung in der Ochsensteige in Pfullendorf eingebrochen. Laut Polizeibericht verschafften sich die Täter verschafften offensichtlich über ein Küchenfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 15:01 Von: sz