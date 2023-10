Werbeplakat angezündet und Laterne beschädigt

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen vergangener Woche kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße in Höhe des Stadtsees ein Werbeplakat angezündet, so die Polizei.

Die Tafel mit Werbung für eine Messe war an einer Straßenlaterne angebracht, die durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das teilt die Polizei mit. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Telefon 07552/20160 zu melden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.