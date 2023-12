Vorstandswechsel bei der REMO

Christoph Schulz verlässt in diesem Jahr die Vorstandschaft der Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (REMO), bleibt dem LEADER-Steuerungskreis aber weiterhin als privates Mitglied treu. Dies teilt der REMO-Vorstand in einer Pressemeldung mit. Nachfolger wurde Pfullendorfs Bürgermeister Ralph Gerster, dessen Stadt frisch als Mitglied in die LEADER-Gemeinschaft der neuen Förderphase aufgenommen wurde.

Christoph Schulz blickt auf eine erfolgreiche Förderphase mit vielen interessanten Projekten zurück und sagt: „Es freut mich umso mehr, dass wir überzeugen konnten, um in eine neue Förderphase 2023-2027 zu starten.“ Regionalentwicklung sei für ihn aktueller denn je, weshalb es wichtig und sinnvoll ist einen Beitrag zu leisten. Er habe während seiner Arbeit in der Vorstandschaft tolle Projekte und auch Personen kennengelernt. Die Breite und Vielfalt, welche in der Region vorhanden ist, sei dadurch sichtbar geworden. Das Förderprogramm bringt ein Für und Wider mit sich, aber die Ergebnisse sind immer wieder zufriedenstellend, sagt Christoph Schulz. Ihn mache es stolz, als ehemaliger Bürgermeister von Ostrach zu sehen, wie die Gemeinden zusammengewachsen sind und welche Gemeinschaft sich entwickelt hat.

Ralph Gerster freut sich, dass Pfullendorf in die LEADER-Arbeitsgruppe aufgenommen wurde. Als die Anfrage durch Vorstandsvorsitzender Daniel Steiner an ihn herangetragen wurde, die Stellvertretung zu übernehmen, war er überrascht, aber erfreut. „Solch eine Aufgabe übertragen zu bekommen, als neues Mitglied im Aktionsgebiet, ist etwas ganz Besonderes,“ erzählt Ralph Gerster. Er müsse zum Start noch die Rahmenbedingungen und handelnden Personen kennenlernen, scheue sich aber nicht, mit zu interagieren. In seiner kurzen Amtszeit habe er bereits positive Kontakte pflegen können. Nun sei er gespannt, was ihn in 2024 alles erwartet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Vorstandsvorsitzender Daniel Steiner blickt auf eine erfolgreiche Förderphase von 2014 bis 2022 und ein aufregendes Jahr 2023 zurück. Viele spannende Projekte konnten seiner Meinung nach ausgewählt und durch die LEADER-Fördergelder umgesetzt werden. Er freue sich, auch in der neuen Förderperiode die Arbeit verstetigen und fortsetzen zu können und die Region zu stärken. Daniel Steiner ist gespannt, welche Ideen die Projektträger im neuen Jahr hervorbringen.