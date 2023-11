Unbekannter fährt nach Unfall davon

Ein Fahrer eines blauen Ford Focus ist am Dienstagabend vom Unfallort weggefahren. Der Fahrer streifte mit seinem Auto einen Opel im Kreisverkehr L 194/L 268 bei Pfullendorf und fuhr dann in Richtung Mengener Straße davon, wie die Polizei mitteilte. An dem Opel entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Fahrer soll mit Sigmaringer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 07552/20160 entgegen.